"Без капли чести": на Западе жестко проехались по Зеленскому и Туску
Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Туск оказался унижен из-за отказа критиковать Киев
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнулся перед Владимиром Зеленским, который чествовал нацистских преступников, и тем самым оскорбил всех поляков, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*", Туск <…> и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать <…>. Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?" — изумилась она.
По ее мнению, поступок Туска свидетельствует о готовности польских властей поступиться национальной гордостью ради спорного политического альянса с киевским режимом.
"Премьер Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о "героях УПА*" и решение президента Навроцкого лишить его за это Ордена Белого Орла, назвав оба шага "одинаково тревожными", и добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации". <…> Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. <…> И у них хватает наглости говорить нам — сидите тихо?! Слуги украинского народа без капли чести", — подытожила Зайончковская-Герник.
На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Второй мировой войны. ОУН*-УПА* ответственны за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда также были убиты тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.