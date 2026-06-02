https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870401065.html

"Без капли чести": на Западе жестко проехались по Зеленскому и Туску

"Без капли чести": на Западе жестко проехались по Зеленскому и Туску - 02.06.2026, ПРАЙМ

"Без капли чести": на Западе жестко проехались по Зеленскому и Туску

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнулся перед Владимиром Зеленским, который чествовал нацистских преступников, и тем самым оскорбил всех поляков, заявила... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T07:03+0300

2026-06-02T07:03+0300

2026-06-02T07:03+0300

всу

владимир зеленский

дональд туск

украина

запад

польша

общество

мировая экономика

андрей мельник

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнулся перед Владимиром Зеленским, который чествовал нацистских преступников, и тем самым оскорбил всех поляков, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*", Туск <…> и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать <…>. Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?" — изумилась она.По ее мнению, поступок Туска свидетельствует о готовности польских властей поступиться национальной гордостью ради спорного политического альянса с киевским режимом."Премьер Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о "героях УПА*" и решение президента Навроцкого лишить его за это Ордена Белого Орла, назвав оба шага "одинаково тревожными", и добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации". <…> Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. <…> И у них хватает наглости говорить нам — сидите тихо?! Слуги украинского народа без капли чести", — подытожила Зайончковская-Герник.На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Второй мировой войны. ОУН*-УПА* ответственны за множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда также были убиты тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.* Запрещенные на территории России террористические организации.

https://1prime.ru/20260602/zapad-870400912.html

https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870375907.html

украина

запад

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, владимир зеленский, дональд туск, украина, запад, польша, общество , мировая экономика, андрей мельник