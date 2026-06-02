Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве - 02.06.2026, ПРАЙМ
Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве
Владимир Зеленский не добьется прекращения ударов по Украине, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве. | 02.06.2026, ПРАЙМ
Мендель: Зеленский не положит конец ударам по Украине

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не добьется прекращения ударов по Украине, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве.
"Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский". Так что завтра Зеленский, скорее всего, в очередной раз пообещает отомстить. И этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство", — написала она в социальной сети X.
Во вторник Минобороны сообщили, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.
