https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870420675.html

Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве

Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве - 02.06.2026, ПРАЙМ

Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве

Владимир Зеленский не добьется прекращения ударов по Украине, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T17:00+0300

2026-06-02T17:00+0300

2026-06-02T17:00+0300

общество

киев

украина

мировая экономика

запорожье

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не добьется прекращения ударов по Украине, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве."Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский". Так что завтра Зеленский, скорее всего, в очередной раз пообещает отомстить. И этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство", — написала она в социальной сети X.Во вторник Минобороны сообщили, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.

https://1prime.ru/20260602/ukraina-870420363.html

киев

украина

запорожье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, украина, мировая экономика, запорожье, владимир зеленский, всу