На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

2026-06-02T17:04+0300

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Быстро достигнутое прекращение огня на Украине обернется катастрофой для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg."Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом. Срок действия чрезвычайных полномочий, введенных в условиях военного времени и приведших к отсрочке президентских выборов, истечет, из-за чего Зеленскому придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, в результате такого завершения конфликта Украина как страна сама себя разорвет из-за неблагоприятных для общества последствий.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. Он подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.

