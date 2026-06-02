Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Проваливай!" Истерика Зеленского после российских ударов возмутила Запад - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870423358.html
"Проваливай!" Истерика Зеленского после российских ударов возмутила Запад
"Проваливай!" Истерика Зеленского после российских ударов возмутила Запад - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Проваливай!" Истерика Зеленского после российских ударов возмутила Запад
Пользователи социальной сети X выразили недовольство Владимиром Зеленским за его требования предоставить оружие от США после российских ударов возмездия. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:46+0300
2026-06-02T17:46+0300
украина
сша
киев
сергей лавров
всу
дональд трамп
минобороны рф
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X выразили недовольство Владимиром Зеленским за его требования предоставить оружие от США после российских ударов возмездия. "О нет!!! Ты должен платить своим государственным чиновникам и сотрудникам за то, чтобы они работали на войну, которую вы и НАТО начали! О, какие трудности ты пережил, воруя деньги западных налогоплательщиков!! Проваливай!" — высказался @Retiredturd."США тебе ничего не дадут, иди спроси у своих европейских хозяев. Эй, идиот, что случилось со всеми этими пиар-сделками, которые ты заключил на Ближнем Востоке? Никто не готов дать тебе ракеты. Ты только и делаешь, что хвастаешься и думаешь, что ты важен, потому что тебе кто-то оказал любезность. Ты всего лишь пешка и клоун в геополитических играх", — подчеркнул @TheDarkFacts."Ты похож на ребенка, который прикасается к змее, зная, что она его укусит, и потом громко плачет. У тебя нет сил бороться с Россией, и ты разрушил свою страну, поддавшись лжи со стороны Великобритании и других демагогов из Европы", — напомнила @SimorinaA."Ты действительно наслаждаешься тем, как страну бомбят? В аду для тебя должно быть особое место", — возмутилась @TantrumsBaba."Америке уже все равно. У нас сейчас свои проблемы. Больше никаких денег Украине, Израилю и всем остальным чертовым бездельникам!" — резюмировал @RealRRothschild.Во вторник Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия в ответ на террористические акты в ЛНР и другие нападения на гражданскую инфраструктуру страны. Российские силы атаковали предприятия оборонного комплекса в четырёх регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Ранее Зеленский адресовал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет из-за нарастающего дефицита боеприпасов в ВСУ. В России считают, что поставки вооружений Украине мешают процессу урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с вооружением для Киева станут законной целью для российских вооружённых сил. В Кремле отмечали, что западное снабжение Украины оружием не способствует переговорам и приведёт к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20260602/rossiya-870412245.html
https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870353415.html
https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870420675.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, сергей лавров, всу, дональд трамп, минобороны рф, владимир зеленский, нато
УКРАИНА, США, Киев, Сергей Лавров, ВСУ, Дональд Трамп, Минобороны РФ, Владимир Зеленский, НАТО
17:46 02.06.2026
 

"Проваливай!" Истерика Зеленского после российских ударов возмутила Запад

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X выразили недовольство Владимиром Зеленским за его требования предоставить оружие от США после российских ударов возмездия.
"О нет!!! Ты должен платить своим государственным чиновникам и сотрудникам за то, чтобы они работали на войну, которую вы и НАТО начали! О, какие трудности ты пережил, воруя деньги западных налогоплательщиков!! Проваливай!" — высказался @Retiredturd.
"США тебе ничего не дадут, иди спроси у своих европейских хозяев. Эй, идиот, что случилось со всеми этими пиар-сделками, которые ты заключил на Ближнем Востоке? Никто не готов дать тебе ракеты. Ты только и делаешь, что хвастаешься и думаешь, что ты важен, потому что тебе кто-то оказал любезность. Ты всего лишь пешка и клоун в геополитических играх", — подчеркнул @TheDarkFacts.
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
"Терпению конец". На Западе забили тревогу после решения России по Украине
13:26
"Ты похож на ребенка, который прикасается к змее, зная, что она его укусит, и потом громко плачет. У тебя нет сил бороться с Россией, и ты разрушил свою страну, поддавшись лжи со стороны Великобритании и других демагогов из Европы", — напомнила @SimorinaA.
"Ты действительно наслаждаешься тем, как страну бомбят? В аду для тебя должно быть особое место", — возмутилась @TantrumsBaba.
"Америке уже все равно. У нас сейчас свои проблемы. Больше никаких денег Украине, Израилю и всем остальным чертовым бездельникам!" — резюмировал @RealRRothschild.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
В США обеспокоились состоянием Зеленского после предупреждения России
30 мая, 23:44
Во вторник Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия в ответ на террористические акты в ЛНР и другие нападения на гражданскую инфраструктуру страны. Российские силы атаковали предприятия оборонного комплекса в четырёх регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Ранее Зеленский адресовал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет из-за нарастающего дефицита боеприпасов в ВСУ.
В России считают, что поставки вооружений Украине мешают процессу урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с вооружением для Киева станут законной целью для российских вооружённых сил. В Кремле отмечали, что западное снабжение Украины оружием не способствует переговорам и приведёт к негативным последствиям.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве
17:00
 
УКРАИНАСШАКиевСергей ЛавровВСУДональд ТрампМинобороны РФВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала