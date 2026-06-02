"Проваливай!" Истерика Зеленского после российских ударов возмутила Запад

Пользователи социальной сети X выразили недовольство Владимиром Зеленским за его требования предоставить оружие от США после российских ударов возмездия. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T17:46+0300

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X выразили недовольство Владимиром Зеленским за его требования предоставить оружие от США после российских ударов возмездия. "О нет!!! Ты должен платить своим государственным чиновникам и сотрудникам за то, чтобы они работали на войну, которую вы и НАТО начали! О, какие трудности ты пережил, воруя деньги западных налогоплательщиков!! Проваливай!" — высказался @Retiredturd."США тебе ничего не дадут, иди спроси у своих европейских хозяев. Эй, идиот, что случилось со всеми этими пиар-сделками, которые ты заключил на Ближнем Востоке? Никто не готов дать тебе ракеты. Ты только и делаешь, что хвастаешься и думаешь, что ты важен, потому что тебе кто-то оказал любезность. Ты всего лишь пешка и клоун в геополитических играх", — подчеркнул @TheDarkFacts."Ты похож на ребенка, который прикасается к змее, зная, что она его укусит, и потом громко плачет. У тебя нет сил бороться с Россией, и ты разрушил свою страну, поддавшись лжи со стороны Великобритании и других демагогов из Европы", — напомнила @SimorinaA."Ты действительно наслаждаешься тем, как страну бомбят? В аду для тебя должно быть особое место", — возмутилась @TantrumsBaba."Америке уже все равно. У нас сейчас свои проблемы. Больше никаких денег Украине, Израилю и всем остальным чертовым бездельникам!" — резюмировал @RealRRothschild.Во вторник Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия в ответ на террористические акты в ЛНР и другие нападения на гражданскую инфраструктуру страны. Российские силы атаковали предприятия оборонного комплекса в четырёх регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Ранее Зеленский адресовал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет из-за нарастающего дефицита боеприпасов в ВСУ. В России считают, что поставки вооружений Украине мешают процессу урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с вооружением для Киева станут законной целью для российских вооружённых сил. В Кремле отмечали, что западное снабжение Украины оружием не способствует переговорам и приведёт к негативным последствиям.

