Золото обогнало по стоимости бонды США в совокупных международных резервах

2026-06-02T12:30+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Доля золота в совокупных резервах мировых регуляторов по итогам прошлого года в номинальном выражении обогнала гособлигации США благодаря значительному подорожанию этого металла, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Доля золота в общем объеме официальных международных резервов - включая как валютные, так и золотые активы - выросла до 27% на конец 2025 года. Сейчас доля золота превышает как долю евро (15%), так и казначейских облигаций США (22%)", - приводит данные регулятор. "Однако такое изменение в значительной степени отражает эффект переоценки активов. В номинальном выражении цена золота выросла примерно на 60% в 2025 году и на 30% в 2024 году, что механически увеличивает долю золота в общем объеме официальных резервов", - поясняется там. Если скорректировать эти показатели с учетом изменения цены золота, используя уровень на конец 2023 года, то доля евро (16%) остается сопоставимой с долей золота (16%), тогда как доля казначейских облигаций США остается заметно выше (26%), констатирует ЕЦБ. В перспективе золото сталкивается с ограничениями как официальный резервный актив по сравнению с основными валютами: его цена сильно колеблется, оно не приносит дохода, а при физическом хранении требует значительных затрат, в то же время обращает внимание регулятор. Кроме того, предложение золота на рынке слабо эластично по цене и не может плавно адаптироваться к изменениям международного спроса на ликвидность, считает ЕЦБ.

