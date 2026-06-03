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В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения
В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения - 03.06.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и "Пулково", сообщила Росавиация. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T08:48+0300
2026-06-03T08:48+0300
2026-06-03T08:48+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и "Пулково", сообщила Росавиация. "Аэропорты Псков, "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пскова и в "Пулково"