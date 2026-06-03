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В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения
В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения - 03.06.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и "Пулково", сообщила Росавиация. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T08:48+0300
2026-06-03T08:48+0300
бизнес
россия
псков
аэропорт пулково
росавиация
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и "Пулково", сообщила Росавиация. "Аэропорты Псков, "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, псков, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Псков, аэропорт Пулково, Росавиация
08:48 03.06.2026
 
В аэропортах Пскова и в "Пулково" сняли временные ограничения

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пскова и в "Пулково"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и "Пулково", сообщила Росавиация.
"Аэропорты Псков, "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Сотрудница авиакомпании AZUR air - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 20:50
 
БизнесРОССИЯПсковаэропорт ПулковоРосавиация
 
 
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