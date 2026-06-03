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ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА
ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА - 03.06.2026, ПРАЙМ
ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА
Искусственный интеллект может помочь компаниям сокращать зависимость от ручного труда и таким образом бороться с проблемой нехватки кадров, такое мнение в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T02:17+0300
2026-06-03T02:17+0300
2026-06-03T02:17+0300
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экономика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может помочь компаниям сокращать зависимость от ручного труда и таким образом бороться с проблемой нехватки кадров, такое мнение в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ высказал генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков.
"У компаний появится стимул сокращать зависимость от ручного труда: автоматизировать процессы, внедрять новые технологии. В некоторых сферах это уже возможно благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта – в услугах, ИТ, торговле, финансах, административной деятельности и управлении", - объяснил глава рейтингового агентства то, как компании могут решать проблему нехватки кадров.
Гусаков назвал кадровый дефицит качественным явлением: он во многом объясняется нехваткой специалистов конкретных профилей.
Безработица в России остается на исторических минимумах. Так, по последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.
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технологии, россия, акра, росстат
Технологии, Экономика, РОССИЯ, АКРА, Росстат
ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА
Глава АКРА Гусаков: ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может помочь компаниям сокращать зависимость от ручного труда и таким образом бороться с проблемой нехватки кадров, такое мнение в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ высказал генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков.
"У компаний появится стимул сокращать зависимость от ручного труда: автоматизировать процессы, внедрять новые технологии. В некоторых сферах это уже возможно благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта – в услугах, ИТ, торговле, финансах, административной деятельности и управлении", - объяснил глава рейтингового агентства то, как компании могут решать проблему нехватки кадров.
Гусаков назвал кадровый дефицит качественным явлением: он во многом объясняется нехваткой специалистов конкретных профилей.
Безработица в России остается на исторических минимумах. Так, по последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.