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ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА

ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА - 03.06.2026, ПРАЙМ

ИИ поможет компаниям сокращать зависимость от ручного труда, считают в АКРА

Искусственный интеллект может помочь компаниям сокращать зависимость от ручного труда и таким образом бороться с проблемой нехватки кадров, такое мнение в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T02:17+0300

2026-06-03T02:17+0300

2026-06-03T02:17+0300

технологии

экономика

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может помочь компаниям сокращать зависимость от ручного труда и таким образом бороться с проблемой нехватки кадров, такое мнение в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ высказал генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков. "У компаний появится стимул сокращать зависимость от ручного труда: автоматизировать процессы, внедрять новые технологии. В некоторых сферах это уже возможно благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта – в услугах, ИТ, торговле, финансах, административной деятельности и управлении", - объяснил глава рейтингового агентства то, как компании могут решать проблему нехватки кадров. Гусаков назвал кадровый дефицит качественным явлением: он во многом объясняется нехваткой специалистов конкретных профилей. Безработица в России остается на исторических минимумах. Так, по последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, акра, росстат