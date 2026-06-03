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Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,2 процента

Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,2 процента - 03.06.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,2 процента

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды повышается примерно на 0,2% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T08:58+0300

2026-06-03T08:58+0300

2026-06-03T08:58+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды повышается примерно на 0,2% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск рос на 0,24% относительно предыдущего закрытия, до 2 626,79 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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рынок, акции, торги, мосбиржа