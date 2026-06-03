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Алиханов оценил объем производства спортивного инвентаря в России

Алиханов оценил объем производства спортивного инвентаря в России - 03.06.2026, ПРАЙМ

Алиханов оценил объем производства спортивного инвентаря в России

Объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России по итогам прошлого года превысил 25 миллиардов рублей, при этом отечественный рынок оценивает... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T09:06+0300

2026-06-03T09:06+0300

2026-06-03T09:06+0300

бизнес

россия

промышленность

антон алиханов

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России по итогам прошлого года превысил 25 миллиардов рублей, при этом отечественный рынок оценивает на уровне 63 миллиардов рублей, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Объем отечественного производства спортивного инвентаря и оборудования по итогам 2025 года превысил 25 миллиардов рублей. Объем российского рынка таких товаров в целом за 2025 год оценивается на уровне 63 миллиардов рублей", - сказал министр. Он добавил, что в России основные усилия в отрасли спортивного инвентаря и оборудования на сегодня концентрируются на расширении приоритетов для российских производителей в рамках государственных и муниципальных закупок. Также одним из ключевых направлений является создание отечественного производства для спорта высших достижений. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг