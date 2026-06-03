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Экс-сенатор Арашуков хотел устроиться в сувенирный цех колонии - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Экс-сенатор Арашуков хотел устроиться в сувенирный цех колонии
Экс-сенатор Арашуков хотел устроиться в сувенирный цех колонии - 03.06.2026, ПРАЙМ
Экс-сенатор Арашуков хотел устроиться в сувенирный цех колонии
Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех исправительного | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T05:06+0300
2026-06-03T05:06+0300
россия
экономика
оренбург
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех исправительного учреждения, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах, 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. "(Взятка предназначалась) за совершение в пользу Арашукова заведомо незаконных действий, а именно дачи начальником оперативного отдела и начальником УФСИН России следующих незаконных указаний сотрудникам ФКУ ИК: о предоставлении Арашукову свиданий с его семьей и родственниками ежемесячно, предоставлении Арашукову посылок и передач с предметами и продукцией без ограничений, трудоустройстве Арашукова на производство сувенирного цеха, предоставлении Арашукову телефонных звонков с родственниками, переводе к Арашукову в помещение камерного типа (другого) осужденного к пожизненному лишению свободы", - говорится в документе. Согласно материалам, Арашуков около 5 раз встречался с начальником оперативного отдела и предлагал сначала 5 миллионов долларов, а при следующей встрече - 5 миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН, а для начальника оперативного отдела - 1 миллион рублей за привилегированные условия при отбывании наказания в виде неограниченных звонков, свиданий, посылок, выбора соседа по камере и места работы. Арашуков в рамках оперативно-разыскных мероприятий передавал через адвоката дважды 1 миллион и 2 миллиона рублей через тайники, сообщения о местах нахождения которых приходили начальнику оперативного отдела от адвоката экс-сенатора. За это осужденный получил неположенные ему посылку, свидание с супругой и к нему перевели в камеру соседа.
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россия, оренбург
РОССИЯ, Экономика, Оренбург
05:06 03.06.2026
 
Экс-сенатор Арашуков хотел устроиться в сувенирный цех колонии

Экс-сенатор Арашуков хотел устроиться на работу в сувенирный цех колонии "Черный дельфин"

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех исправительного учреждения, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах, 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
"(Взятка предназначалась) за совершение в пользу Арашукова заведомо незаконных действий, а именно дачи начальником оперативного отдела и начальником УФСИН России следующих незаконных указаний сотрудникам ФКУ ИК: о предоставлении Арашукову свиданий с его семьей и родственниками ежемесячно, предоставлении Арашукову посылок и передач с предметами и продукцией без ограничений, трудоустройстве Арашукова на производство сувенирного цеха, предоставлении Арашукову телефонных звонков с родственниками, переводе к Арашукову в помещение камерного типа (другого) осужденного к пожизненному лишению свободы", - говорится в документе.
Согласно материалам, Арашуков около 5 раз встречался с начальником оперативного отдела и предлагал сначала 5 миллионов долларов, а при следующей встрече - 5 миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН, а для начальника оперативного отдела - 1 миллион рублей за привилегированные условия при отбывании наказания в виде неограниченных звонков, свиданий, посылок, выбора соседа по камере и места работы. Арашуков в рамках оперативно-разыскных мероприятий передавал через адвоката дважды 1 миллион и 2 миллиона рублей через тайники, сообщения о местах нахождения которых приходили начальнику оперативного отдела от адвоката экс-сенатора. За это осужденный получил неположенные ему посылку, свидание с супругой и к нему перевели в камеру соседа.
 
ЭкономикаРОССИЯОренбург
 
 
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