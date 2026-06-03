https://1prime.ru/20260603/armenija-870432125.html
Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию
Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию - 03.06.2026, ПРАЙМ
Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию
Армения может лишиться практически всего экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России, подсчитало РИА Новости... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:37+0300
2026-06-03T00:37+0300
2026-06-03T00:57+0300
сельское хозяйство
экономика
бизнес
армения
грузия
латвия
оон
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870432125.jpg?1780437464
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Армения может лишиться практически всего экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Временные ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Согласно статистике, опубликованной на платформе ООН, Армения за одиннадцать месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) экспортировала в Россию попавших под ограничение свежих овощей и зелени на 73,96 миллиона долларов. В пересчете на целый год это примерно 80,64 миллиона долларов - 99% от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год). Это были, в частности, поставки свежих перцев (37,1 миллиона долларов за 11 месяцев), томатов (32,78 миллиона), зелени (2,52 миллиона), огурцов (1,52 миллиона), а также спаржи (16,7 тысячи). Кроме России армянские огурцы в небольших объемах импортировала Грузия (23 тысячи долларов по итогам 11 месяцев 2025 года), перцы - Латвия (517 тысяч) и Белоруссия (85 тысяч), зелень - Грузия (162 тысячи долларов).
армения
грузия
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, армения, грузия, латвия, оон, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Экономика, Бизнес, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ЛАТВИЯ, ООН, Россельхознадзор
Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию
Comtrade: Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Армения может лишиться практически всего экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Временные ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.
Согласно статистике, опубликованной на платформе ООН, Армения за одиннадцать месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) экспортировала в Россию попавших под ограничение свежих овощей и зелени на 73,96 миллиона долларов.
В пересчете на целый год это примерно 80,64 миллиона долларов - 99% от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год).
Это были, в частности, поставки свежих перцев (37,1 миллиона долларов за 11 месяцев), томатов (32,78 миллиона), зелени (2,52 миллиона), огурцов (1,52 миллиона), а также спаржи (16,7 тысячи).
Кроме России армянские огурцы в небольших объемах импортировала Грузия (23 тысячи долларов по итогам 11 месяцев 2025 года), перцы - Латвия (517 тысяч) и Белоруссия (85 тысяч), зелень - Грузия (162 тысячи долларов).