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Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию

Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию - 03.06.2026, ПРАЙМ

Армения может лишиться почти всего экспорта овощей в Россию

Армения может лишиться практически всего экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России, подсчитало РИА Новости... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:37+0300

2026-06-03T00:37+0300

2026-06-03T00:57+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Армения может лишиться практически всего экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Временные ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Согласно статистике, опубликованной на платформе ООН, Армения за одиннадцать месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) экспортировала в Россию попавших под ограничение свежих овощей и зелени на 73,96 миллиона долларов. В пересчете на целый год это примерно 80,64 миллиона долларов - 99% от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год). Это были, в частности, поставки свежих перцев (37,1 миллиона долларов за 11 месяцев), томатов (32,78 миллиона), зелени (2,52 миллиона), огурцов (1,52 миллиона), а также спаржи (16,7 тысячи). Кроме России армянские огурцы в небольших объемах импортировала Грузия (23 тысячи долларов по итогам 11 месяцев 2025 года), перцы - Латвия (517 тысяч) и Белоруссия (85 тысяч), зелень - Грузия (162 тысячи долларов).

армения

грузия

латвия

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сельское хозяйство, бизнес, армения, грузия, латвия, оон, россельхознадзор