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"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома - 03.06.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома
"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома - 03.06.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома
"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение на ПМЭФ-2026 для развития отечественного автопрома, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:29+0300
2026-06-03T14:29+0300
промышленность
бизнес
санкт-петербург
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение на ПМЭФ-2026 для развития отечественного автопрома, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. "На полях ПМЭФ-2026 состоялось подписание генерального соглашения между АО "АвтоВАЗ" и Санкт‑Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ)", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе правительства подчеркнули, что союз ведущего автопроизводителя страны и одного из сильнейших технических вузов откроет новые возможности для развития отечественной автомобильной промышленности. Синергия связки "образование - наука - промышленность" даст новые квалифицированные кадры для автопрома с учетом реальных запросов отрасли, а также позволит оперативно внедрять передовые научные разработки непосредственно в производственный процесс и создать сеть современных совместных лабораторий для рождения инноваций. "Союз "АвтоВАЗа" и Политеха - это стратегический альянс, который соединит мощь промышленного производства с научным потенциалом одного из лучших технических вузов страны. Такое партнерство позволит не только готовить кадры под реальные задачи отрасли, но и ускорять внедрение инноваций прямо на конвейере. Мы рассчитываем, что совместные лаборатории и исследовательские проекты станут инкубатором прорывных решений для российского автопрома", - сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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промышленность, бизнес, санкт-петербург, автоваз, пмэф
Промышленность, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АвтоВАЗ, ПМЭФ-2026, ПМЭФ
14:29 03.06.2026
 
"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома

"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение на ПМЭФ-2026 для развития российского автопрома

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение на ПМЭФ-2026 для развития отечественного автопрома, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
"На полях ПМЭФ-2026 состоялось подписание генерального соглашения между АО "АвтоВАЗ" и Санкт‑Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что союз ведущего автопроизводителя страны и одного из сильнейших технических вузов откроет новые возможности для развития отечественной автомобильной промышленности. Синергия связки "образование - наука - промышленность" даст новые квалифицированные кадры для автопрома с учетом реальных запросов отрасли, а также позволит оперативно внедрять передовые научные разработки непосредственно в производственный процесс и создать сеть современных совместных лабораторий для рождения инноваций.
"Союз "АвтоВАЗа" и Политеха - это стратегический альянс, который соединит мощь промышленного производства с научным потенциалом одного из лучших технических вузов страны. Такое партнерство позволит не только готовить кадры под реальные задачи отрасли, но и ускорять внедрение инноваций прямо на конвейере. Мы рассчитываем, что совместные лаборатории и исследовательские проекты станут инкубатором прорывных решений для российского автопрома", - сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Lada Iskra на стенде АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026ПромышленностьБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвтоВАЗПМЭФ
 
 
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