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"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома

"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома - 03.06.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение для развития автопрома

"АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение на ПМЭФ-2026 для развития отечественного автопрома, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:29+0300

2026-06-03T14:29+0300

2026-06-03T14:29+0300

промышленность

бизнес

санкт-петербург

автоваз

пмэф-2026

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Политех подписали соглашение на ПМЭФ-2026 для развития отечественного автопрома, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. "На полях ПМЭФ-2026 состоялось подписание генерального соглашения между АО "АвтоВАЗ" и Санкт‑Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ)", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе правительства подчеркнули, что союз ведущего автопроизводителя страны и одного из сильнейших технических вузов откроет новые возможности для развития отечественной автомобильной промышленности. Синергия связки "образование - наука - промышленность" даст новые квалифицированные кадры для автопрома с учетом реальных запросов отрасли, а также позволит оперативно внедрять передовые научные разработки непосредственно в производственный процесс и создать сеть современных совместных лабораторий для рождения инноваций. "Союз "АвтоВАЗа" и Политеха - это стратегический альянс, который соединит мощь промышленного производства с научным потенциалом одного из лучших технических вузов страны. Такое партнерство позволит не только готовить кадры под реальные задачи отрасли, но и ускорять внедрение инноваций прямо на конвейере. Мы рассчитываем, что совместные лаборатории и исследовательские проекты станут инкубатором прорывных решений для российского автопрома", - сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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промышленность, бизнес, санкт-петербург, автоваз, пмэф