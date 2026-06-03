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"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra - 03.06.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra

Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:39+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости. Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками. Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби". Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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