https://1prime.ru/20260603/avtovaz-870443570.html
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra - 03.06.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra
Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости. Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками. Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби". Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, Lada Niva Legend, АвтоВАЗ, Lada, ПМЭФ-2026, ПМЭФ
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные версии Lada Vesta и Iskra и Azimut цвета "Серенада"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками.
Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби".
Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
"АвтоВАЗ" раскрыл новые цвета Lada Azimut