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"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026ПМЭФ-2026
https://1prime.ru/20260603/avtovaz-870443570.html
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra - 03.06.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra
Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета... | 03.06.2026, ПРАЙМ
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бизнес
тольятти
lada niva legend
автоваз
lada
пмэф-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости. Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками. Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби". Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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бизнес, тольятти, lada niva legend, автоваз, lada, пмэф
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, Lada Niva Legend, АвтоВАЗ, Lada, ПМЭФ-2026, ПМЭФ
10:39 03.06.2026 (обновлено: 11:40 03.06.2026)
 
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные версии Lada Vesta и Iskra и Azimut цвета "Серенада"

© Фото : АЭИ ПРАЙМLada Iskra на стенде "АвтоВАЗа" на Петербургском международном экономическом форуме
Lada Iskra на стенде АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© Фото : АЭИ ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночные Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut цвета "Серенада", передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили, предназначенные для гонок, называются Iskra Cup и Vesta TCR, в их салонах установлены специальные гоночные сиденья-ковши, а кузов изнутри укреплен металлическими распорками.
Lada Azimut в этом году представлена в абсолютно новом цвете морской волны, который называется "Серенада". А в прошлом году производитель представил этот автомобиль бежевого цвета "Гоби".
© Фото : АЭИ ПРАЙМLada Azimut на ПМЭФ
Lada Azimut на ПМЭФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Lada Azimut на ПМЭФ
© Фото : АЭИ ПРАЙМ
Помимо этого, посетители форума могут познакомиться с одним из первых автомобилей, выпущенным на заводе в Тольятти - ВАЗ-2101 - и обновленной Niva Legend.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Автомобиль Lada Azimut - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
"АвтоВАЗ" раскрыл новые цвета Lada Azimut
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ПМЭФ-2026БизнесТОЛЬЯТТИLada Niva LegendАвтоВАЗLadaПМЭФ
 
 
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