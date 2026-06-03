Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260603/beglov-870436666.html
Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга
Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга - 03.06.2026, ПРАЙМ
Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T05:39+0300
2026-06-03T05:39+0300
экономика
санкт-петербург
петербург
кронштадт
александр беглов
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870436666.jpg?1780454361
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений города два года подряд превышал 1 триллион рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. "ПМЭФ остается ключевым событием для экономики города. Дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям нашу культуру и достопримечательности, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов", - сказал Беглов. "Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные – и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137% – накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий – 1 триллион 745 миллиарда рублей", - подчеркнул он. Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме. "В том числе – Западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта "Пулково", новый футбольный стадион "Зенита", музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте и другие замечательные проекты, реализованные городом при поддержке нашего президента", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
санкт-петербург
петербург
кронштадт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, петербург, кронштадт, александр беглов, аэропорт пулково
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, КРОНШТАДТ, Александр Беглов, аэропорт Пулково
05:39 03.06.2026
 
Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга

Беглов: ПМЭФ остается ключевым событием для экономики Петербурга

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений города два года подряд превышал 1 триллион рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.
"ПМЭФ остается ключевым событием для экономики города. Дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям нашу культуру и достопримечательности, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов", - сказал Беглов.
"Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные – и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137% – накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий – 1 триллион 745 миллиарда рублей", - подчеркнул он.
Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме.
"В том числе – Западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта "Пулково", новый футбольный стадион "Зенита", музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте и другие замечательные проекты, реализованные городом при поддержке нашего президента", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургКРОНШТАДТАлександр Бегловаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала