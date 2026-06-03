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Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга

Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга - 03.06.2026, ПРАЙМ

Беглов назвал ПМЭФ ключевым событием для экономики Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T05:39+0300

2026-06-03T05:39+0300

2026-06-03T05:39+0300

экономика

санкт-петербург

петербург

кронштадт

александр беглов

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений города два года подряд превышал 1 триллион рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. "ПМЭФ остается ключевым событием для экономики города. Дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям нашу культуру и достопримечательности, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов", - сказал Беглов. "Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные – и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137% – накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий – 1 триллион 745 миллиарда рублей", - подчеркнул он. Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме. "В том числе – Западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта "Пулково", новый футбольный стадион "Зенита", музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте и другие замечательные проекты, реализованные городом при поддержке нашего президента", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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санкт-петербург, петербург, кронштадт, александр беглов, аэропорт пулково