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ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов - 03.06.2026, ПРАЙМ
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ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов
ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов - 03.06.2026, ПРАЙМ
ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников, он остается ключевой экспертной площадкой,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T09:14+0300
2026-06-03T09:14+0300
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников, он остается ключевой экспертной площадкой, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "ПМЭФ остается ключевой экспертной международной площадкой. Год назад в его мероприятиях приняли участие более 24200 человек из 144 стран мира. Уверен, что и предстоящий форум вновь соберет авторитетный состав, включая официальные делегации, деятелей российского и международного бизнес-сообщества, представителей органов власти, политических и общественных организаций", - сказал Беглов. За неделю до старта форума организаторы получили подтверждения от представителей более 130 стран и территорий. Страной - гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия. В деловой программе ПМЭФ запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США. Среди подтвержденных участников - делегации из КНР, ОАЭ, Египта, Лаоса, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы, Монголии, стран Латинской Америки. В составах делегаций более 50 послов дружественных стран, аккредитованных в России, в том числе посол КНДР. Ряд государств будут представлены главами и членами правительств. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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латинская америка, санкт-петербург, сша, александр беглов, шос, асеан, снг
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, США, Александр Беглов, ШОС, АСЕАН, СНГ
09:14 03.06.2026
 
ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов

Беглов: Петербургский международный экономический форум вновь соберет авторитетный состав

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников, он остается ключевой экспертной площадкой, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"ПМЭФ остается ключевой экспертной международной площадкой. Год назад в его мероприятиях приняли участие более 24200 человек из 144 стран мира. Уверен, что и предстоящий форум вновь соберет авторитетный состав, включая официальные делегации, деятелей российского и международного бизнес-сообщества, представителей органов власти, политических и общественных организаций", - сказал Беглов.
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За неделю до старта форума организаторы получили подтверждения от представителей более 130 стран и территорий. Страной - гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия. В деловой программе ПМЭФ запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США. Среди подтвержденных участников - делегации из КНР, ОАЭ, Египта, Лаоса, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы, Монголии, стран Латинской Америки.
В составах делегаций более 50 послов дружественных стран, аккредитованных в России, в том числе посол КНДР. Ряд государств будут представлены главами и членами правительств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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