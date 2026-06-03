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В Севастополе объявили о начале продажи бензина без талонов - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В Севастополе объявили о начале продажи бензина без талонов
В Севастополе объявили о начале продажи бензина без талонов - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Севастополе объявили о начале продажи бензина без талонов
Продавать бензин без талонов начнут с 10 утра в среду на большинстве АЗС крупной сети "ТЭС" в Севастополе, при этом ограничение на заправку не более 20 литров... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:22+0300
2026-06-03T10:22+0300
бизнес
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - ПРАЙМ. Продавать бензин без талонов начнут с 10 утра в среду на большинстве АЗС крупной сети "ТЭС" в Севастополе, при этом ограничение на заправку не более 20 литров остается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "За ночь и утро мы смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС" с 10 утра. АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". При этом, по его словам, временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры. "Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - подчеркнул губернатор. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник производилась по талонам, сообщил ранее губернатор. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой.
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бизнес, севастополь, михаил развожаев
Бизнес, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
10:22 03.06.2026
 
В Севастополе объявили о начале продажи бензина без талонов

Развожаев: продавать бензин без талонов начнут с 10 утра на большинстве АЗС Севастополя

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - ПРАЙМ. Продавать бензин без талонов начнут с 10 утра в среду на большинстве АЗС крупной сети "ТЭС" в Севастополе, при этом ограничение на заправку не более 20 литров остается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За ночь и утро мы смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС" с 10 утра. АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
При этом, по его словам, временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры.
"Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - подчеркнул губернатор.
Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник производилась по талонам, сообщил ранее губернатор. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой.
 
БизнесСЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
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