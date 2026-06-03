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Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина
Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина
Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов. "Да, такие предложения от Минэнерго есть. Мы поддерживаем", - сказал он в ответ на вопрос, прорабатывается ли вопрос продления нулевой ставки импортной пошлины для бензина до 30 июня 2027 года. Он добавил, что время, когда инициатива вступит в силу, нужно уточнять в Минэнерго РФ. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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россия, рф, алексей сазанов, минфин, бензин
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Минфин, Бензин
Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина
Сазанов: Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина на год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Да, такие предложения от Минэнерго есть. Мы поддерживаем", - сказал он в ответ на вопрос, прорабатывается ли вопрос продления нулевой ставки импортной пошлины для бензина до 30 июня 2027 года.
Он добавил, что время, когда инициатива вступит в силу, нужно уточнять в Минэнерго РФ
.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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