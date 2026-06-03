https://1prime.ru/20260603/benzin-870453052.html

Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина

Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина - 03.06.2026, ПРАЙМ

Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина

Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:26+0300

2026-06-03T14:26+0300

2026-06-03T14:26+0300

россия

рф

алексей сазанов

минфин

бензин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов. "Да, такие предложения от Минэнерго есть. Мы поддерживаем", - сказал он в ответ на вопрос, прорабатывается ли вопрос продления нулевой ставки импортной пошлины для бензина до 30 июня 2027 года. Он добавил, что время, когда инициатива вступит в силу, нужно уточнять в Минэнерго РФ. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260603/benzin-870442648.html

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россия, рф, алексей сазанов, минфин, бензин