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Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина
Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина
Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:26+0300
2026-06-03T14:26+0300
россия
рф
алексей сазанов
минфин
бензин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов. "Да, такие предложения от Минэнерго есть. Мы поддерживаем", - сказал он в ответ на вопрос, прорабатывается ли вопрос продления нулевой ставки импортной пошлины для бензина до 30 июня 2027 года. Он добавил, что время, когда инициатива вступит в силу, нужно уточнять в Минэнерго РФ. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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россия, рф, алексей сазанов, минфин, бензин
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Минфин, Бензин
14:26 03.06.2026
 
Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина

Сазанов: Минфин поддержал продление нулевой ставки импортной пошлины для бензина на год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает предложение продлить нулевую ставку импортной пошлины для бензина на год, до конца июня 2027 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Да, такие предложения от Минэнерго есть. Мы поддерживаем", - сказал он в ответ на вопрос, прорабатывается ли вопрос продления нулевой ставки импортной пошлины для бензина до 30 июня 2027 года.
Он добавил, что время, когда инициатива вступит в силу, нужно уточнять в Минэнерго РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
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