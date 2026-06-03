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Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго

Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго - 03.06.2026, ПРАЙМ

Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго

За торговые сутки капитализация мирового криптовалютного рынка на 129 миллиардов долларов, достигнув 2,384 триллиона долларов. При этом доля биткоина... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T13:37+0300

2026-06-03T13:37+0300

2026-06-03T13:37+0300

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. За торговые сутки капитализация мирового криптовалютного рынка на 129 миллиардов долларов, достигнув 2,384 триллиона долларов. При этом доля биткоина сохраняется на уровне 56%. Давление на рынок продолжается с нескольких сторон. Главным фактором остается геополитика: сроки иранской сделки остаются туманными, нефть снова стремится к 100 долларам за баррель Brent, МЭА предупреждает о риске критического уровня запасов нефти к пику летнего спроса. Инфляционные риски усиливаются в США и еврозоне. Сигналы от чиновников ФРС о возможном повышении ставки также оказывают негативное воздействие на рисковые активы.Передышка в снижении цены биткоина в начале июня пока откладывается и, похоже, новым фактором давления здесь выступает искусственный интеллект. Американские компании сектора к началу лета привлекли колоссальные объемы средств на фондовом рынке. Добавила масла в огонь и MicroStrategy, которая продала 32 биткоина — формально это немного. Если крупнейший корпоративный холдер начинает продавать, настроение у рынка заметно падает.Alphabet объявил о привлечении 80 миллиардов долларов акционерного капитала под ИИ-инфраструктуру. Акции производителей чипов и поставщиков аппаратного обеспечения для дата-центров — взлетели: PHLX Semiconductor прибавил 5,9%, Marvell взорвался на 32% после слов Хуана Дженсена о "следующем триллионном бизнесе", HPE вырос на 19%, Broadcom, Qualcomm и Lam Research — на 5%+. S&P 500 впервые в истории закрылся выше 7600.Пока американский технологический сектор остается в зеленой зоне, криптовалютный рынок подсчитывает потери. Двенадцатидневный отток из ETF-фондов спровоцировал пробой ключевых уровней и лавину маржинальных ликвидаций. За 24 часа было ликвидировано 265 099 трейдеров на сумму 1,630 миллиарда долларов. Сегодня утром BTC/USDT опустился до 66 074 долларов. Картина пока не улучшается. Рост с 65 000 долларов до 82 850 долларов занял 38 дней, а падение обратно до отметки 66 074 долларов— всего 27. Пока уровень 65 000 долларов остается промежуточной поддержкой, но назвать ее надежной сложно.ИИ тянет фондовый рынок США вверх, Ормуз поддерживает нефть, а биткоин временно отошел на третий план. Если цена главной криптовалюты достигнет 64 000 долларов, а июнь закроется выше 72 000 долларов, это станет явным сигналом неопределенности для участников рынка, а для долгосрочных инвесторов — потенциально очень хорошая модель. Цена может колебаться в диапазоне 64 000 – 82 850 долларов еще несколько месяцев до прихода на рынок ралли на фоне изменяющейся макроэкономической и геополитической реальности.Текущая неделя насыщена макростатистикой, которая напрямую повлияет на позицию ФРС — а значит, и на рынок цифровых валют. В среду выходят данные ADP по занятости в частном секторе — первый сигнал перед пятничным NFP. В четверг ФРС публикует "Бежевую книгу" с региональными экономическими оценками: если там зафиксируют замедление, риторика регулятора может смягчиться. Главное событие — пятница, 6 июня: NonFarm Payrolls (прогноз +95 тыс., безработица 4,3%). В течение всей недели запланированы выступления Пауэлла, Уоллера и других членов FOMC — их риторика окажет заметное воздействие на рынок.Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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биткоин, финансы, сша, мнения аналитиков, криптовалюта