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Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго
Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго - 03.06.2026, ПРАЙМ
Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго
За торговые сутки капитализация мирового криптовалютного рынка на 129 миллиардов долларов, достигнув 2,384 триллиона долларов. При этом доля биткоина... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:37+0300
2026-06-03T13:37+0300
биткоин
финансы
сша
мнения аналитиков
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870450066.jpg?1780483055
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. За торговые сутки капитализация мирового криптовалютного рынка на 129 миллиардов долларов, достигнув 2,384 триллиона долларов. При этом доля биткоина сохраняется на уровне 56%. Давление на рынок продолжается с нескольких сторон. Главным фактором остается геополитика: сроки иранской сделки остаются туманными, нефть снова стремится к 100 долларам за баррель Brent, МЭА предупреждает о риске критического уровня запасов нефти к пику летнего спроса. Инфляционные риски усиливаются в США и еврозоне. Сигналы от чиновников ФРС о возможном повышении ставки также оказывают негативное воздействие на рисковые активы.Передышка в снижении цены биткоина в начале июня пока откладывается и, похоже, новым фактором давления здесь выступает искусственный интеллект. Американские компании сектора к началу лета привлекли колоссальные объемы средств на фондовом рынке. Добавила масла в огонь и MicroStrategy, которая продала 32 биткоина — формально это немного. Если крупнейший корпоративный холдер начинает продавать, настроение у рынка заметно падает.Alphabet объявил о привлечении 80 миллиардов долларов акционерного капитала под ИИ-инфраструктуру. Акции производителей чипов и поставщиков аппаратного обеспечения для дата-центров — взлетели: PHLX Semiconductor прибавил 5,9%, Marvell взорвался на 32% после слов Хуана Дженсена о "следующем триллионном бизнесе", HPE вырос на 19%, Broadcom, Qualcomm и Lam Research — на 5%+. S&amp;P 500 впервые в истории закрылся выше 7600.Пока американский технологический сектор остается в зеленой зоне, криптовалютный рынок подсчитывает потери. Двенадцатидневный отток из ETF-фондов спровоцировал пробой ключевых уровней и лавину маржинальных ликвидаций. За 24 часа было ликвидировано 265 099 трейдеров на сумму 1,630 миллиарда долларов. Сегодня утром BTC/USDT опустился до 66 074 долларов. Картина пока не улучшается. Рост с 65 000 долларов до 82 850 долларов занял 38 дней, а падение обратно до отметки 66 074 долларов— всего 27. Пока уровень 65 000 долларов остается промежуточной поддержкой, но назвать ее надежной сложно.ИИ тянет фондовый рынок США вверх, Ормуз поддерживает нефть, а биткоин временно отошел на третий план. Если цена главной криптовалюты достигнет 64 000 долларов, а июнь закроется выше 72 000 долларов, это станет явным сигналом неопределенности для участников рынка, а для долгосрочных инвесторов — потенциально очень хорошая модель. Цена может колебаться в диапазоне 64 000 – 82 850 долларов еще несколько месяцев до прихода на рынок ралли на фоне изменяющейся макроэкономической и геополитической реальности.Текущая неделя насыщена макростатистикой, которая напрямую повлияет на позицию ФРС — а значит, и на рынок цифровых валют. В среду выходят данные ADP по занятости в частном секторе — первый сигнал перед пятничным NFP. В четверг ФРС публикует "Бежевую книгу" с региональными экономическими оценками: если там зафиксируют замедление, риторика регулятора может смягчиться. Главное событие — пятница, 6 июня: NonFarm Payrolls (прогноз +95 тыс., безработица 4,3%). В течение всей недели запланированы выступления Пауэлла, Уоллера и других членов FOMC — их риторика окажет заметное воздействие на рынок.Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
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Александр Барышников
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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40
биткоин, финансы, сша, мнения аналитиков, криптовалюта
Биткоин, Финансы, США, Мнения аналитиков, криптовалюта
13:37 03.06.2026
 
Геополитика и ИИ давит на биткоин: это ненадолго

Барышников: цена биткоина может колебаться от 64 до 82,85 тысячи долларов еще пару месяцев

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Александр Барышников, управляющий фондом Майнинг УК Рекорд Капитал
Александр Барышников
Управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. За торговые сутки капитализация мирового криптовалютного рынка на 129 миллиардов долларов, достигнув 2,384 триллиона долларов. При этом доля биткоина сохраняется на уровне 56%. Давление на рынок продолжается с нескольких сторон. Главным фактором остается геополитика: сроки иранской сделки остаются туманными, нефть снова стремится к 100 долларам за баррель Brent, МЭА предупреждает о риске критического уровня запасов нефти к пику летнего спроса. Инфляционные риски усиливаются в США и еврозоне. Сигналы от чиновников ФРС о возможном повышении ставки также оказывают негативное воздействие на рисковые активы.
Передышка в снижении цены биткоина в начале июня пока откладывается и, похоже, новым фактором давления здесь выступает искусственный интеллект. Американские компании сектора к началу лета привлекли колоссальные объемы средств на фондовом рынке. Добавила масла в огонь и MicroStrategy, которая продала 32 биткоина — формально это немного. Если крупнейший корпоративный холдер начинает продавать, настроение у рынка заметно падает.
Alphabet объявил о привлечении 80 миллиардов долларов акционерного капитала под ИИ-инфраструктуру. Акции производителей чипов и поставщиков аппаратного обеспечения для дата-центров — взлетели: PHLX Semiconductor прибавил 5,9%, Marvell взорвался на 32% после слов Хуана Дженсена о "следующем триллионном бизнесе", HPE вырос на 19%, Broadcom, Qualcomm и Lam Research — на 5%+. S&P 500 впервые в истории закрылся выше 7600.
Пока американский технологический сектор остается в зеленой зоне, криптовалютный рынок подсчитывает потери. Двенадцатидневный отток из ETF-фондов спровоцировал пробой ключевых уровней и лавину маржинальных ликвидаций. За 24 часа было ликвидировано 265 099 трейдеров на сумму 1,630 миллиарда долларов. Сегодня утром BTC/USDT опустился до 66 074 долларов. Картина пока не улучшается. Рост с 65 000 долларов до 82 850 долларов занял 38 дней, а падение обратно до отметки 66 074 долларов— всего 27. Пока уровень 65 000 долларов остается промежуточной поддержкой, но назвать ее надежной сложно.
ИИ тянет фондовый рынок США вверх, Ормуз поддерживает нефть, а биткоин временно отошел на третий план. Если цена главной криптовалюты достигнет 64 000 долларов, а июнь закроется выше 72 000 долларов, это станет явным сигналом неопределенности для участников рынка, а для долгосрочных инвесторов — потенциально очень хорошая модель. Цена может колебаться в диапазоне 64 000 – 82 850 долларов еще несколько месяцев до прихода на рынок ралли на фоне изменяющейся макроэкономической и геополитической реальности.
Текущая неделя насыщена макростатистикой, которая напрямую повлияет на позицию ФРС — а значит, и на рынок цифровых валют. В среду выходят данные ADP по занятости в частном секторе — первый сигнал перед пятничным NFP. В четверг ФРС публикует "Бежевую книгу" с региональными экономическими оценками: если там зафиксируют замедление, риторика регулятора может смягчиться. Главное событие — пятница, 6 июня: NonFarm Payrolls (прогноз +95 тыс., безработица 4,3%). В течение всей недели запланированы выступления Пауэлла, Уоллера и других членов FOMC — их риторика окажет заметное воздействие на рынок.
Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

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