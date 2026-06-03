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СФ одобрил закон об уничтожении БПЛА сотрудниками ЦБ, Росинкаса и Сбербанка

СФ одобрил закон об уничтожении БПЛА сотрудниками ЦБ, Росинкаса и Сбербанка - 03.06.2026, ПРАЙМ

СФ одобрил закон об уничтожении БПЛА сотрудниками ЦБ, Росинкаса и Сбербанка

Сенаторы одобрили закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:21+0300

2026-06-03T11:21+0300

2026-06-03T11:21+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов. Документ предоставляет им право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей. Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии. Закон призван защитить объекты ЦБ в период проведения спецоперации, в том числе расположенные в новых регионах, на фоне усилившегося роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников, говорится в сопроводительных материалах. Аналогичные права предоставляются работникам Сбербанка и организации специальной почтовой связи - ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России"). При этом Банк России наделяется полномочиями определять порядок принятия решения по пресечению функционирования беспилотных судов и аппаратов и утверждать перечень должностных лиц ЦБ и объединения "Росинкас", уполномоченных принимать такие решения. В отношении Сбербанка аналогичными полномочиями наделяется правительство РФ, а в отношении "Спецсвязи России" – Минцифры РФ. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

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финансы, банки, россия, рф, сбербанк, росгвардия