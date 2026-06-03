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Число кибератак на российские компании в I квартале выросло на 68%

Число кибератак на российские компании в I квартале выросло на 68% - 03.06.2026, ПРАЙМ

Число кибератак на российские компании в I квартале выросло на 68%

Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% в годовом выражении, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T02:38+0300

2026-06-03T02:38+0300

2026-06-03T02:38+0300

технологии

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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% в годовом выражении, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в преддверии ПМЭФ-2026. "Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%", - сообщил он по итогам отчета "Киберпульс.Россия". По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям, в том числе российским организациям из госсектора, промышленности, финансов, сферы образования и транспорта. Так, в первом квартале 2026 года число инцидентов в сферах транспорта и промышленности выросло на 24%. Что касается инструментов злоумышленников - на 39% выросло количество атак с использованием вредоносных программ для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам и на столько же - с применением вредоносных программ, нацеленных на уязвимости в программном обеспечении. Также на 20% увеличилось число атак шифровальщиков. Галов отметил, что среди основных тенденций у злоумышленников - распространение легальных инструментов для слежки, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу организаций. Кроме того, становятся популярнее атаки на цепочки поставок и подрядчиков, с которыми выстроены доверительные отношения и атаки с применением ИИ. "Российским компаниям ежедневно приходится сталкиваться с широким спектром киберугроз, и мы видим, что количество ИБ-инцидентов только растет. В фокусе у злоумышленников традиционно находятся организации из наиболее важных отраслей. При этом атаки, как правило, не носят массовый характер, а совершаются целенаправленно. Чтобы успешно им противостоять, важно обеспечить постоянный мониторинг угроз и выстраивать комплексную систему защиты", - прокомментировал он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, лаборатория касперского