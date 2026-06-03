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Cloudflare оказывает цифровые услуги госслужбам США - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Cloudflare оказывает цифровые услуги госслужбам США
Cloudflare оказывает цифровые услуги госслужбам США - 03.06.2026, ПРАЙМ
Cloudflare оказывает цифровые услуги госслужбам США
Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, оказывает цифровые услуги многим... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:27+0300
2026-06-03T00:27+0300
технологии
общество
сша
лондон
cloudflare
фсб
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, оказывает цифровые услуги многим государственным ведомствам США, выяснило РИА Новости, изучив информацию об организации. ФСБ сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным ПО с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. На опубликованных ФСБ кадрах были показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне. Среди клиентов Cloudflare указаны, в частности, министерства внутренней безопасности, юстиции, финансов, здравоохранения, внутренних дел и торговли США, а также госдепартамент и другие федеральные ведомства. Как отмечается в документах, Cloudflare предлагает наивысший уровень контроля безопасности для облачных сервисов федерального правительства США. "Наличие авторизации (уровня) FedRAMP High позволяет федеральным ведомствам внедрять решения Cloudflare для защиты своих наиболее конфиденциальных несекретных данных и обеспечения безопасности своих организаций", - говорится в документации компании. Кроме того, как выяснило РИА Новости, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт на сумму свыше семи миллионов долларов с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA). В рамках соглашения компания получила право на управление реестром правительственного домена .gov, защиту инфраструктуры CISA и автоматизацию DNS-безопасности для государственных сайтов. Cloudflare также является подрядчиком Агентства по противоракетной обороне США в рамках программы SHIELD, связанной с предоставлением военнослужащим передовых цифровых технологий в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта.
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технологии, общество , сша, лондон, cloudflare, фсб
Технологии, Общество , США, ЛОНДОН, Cloudflare, ФСБ
00:27 03.06.2026
 
Cloudflare оказывает цифровые услуги госслужбам США

Cloudflare оказывает цифровые услуги многим госслужбам США

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, оказывает цифровые услуги многим государственным ведомствам США, выяснило РИА Новости, изучив информацию об организации.
ФСБ сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным ПО с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. На опубликованных ФСБ кадрах были показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.
Среди клиентов Cloudflare указаны, в частности, министерства внутренней безопасности, юстиции, финансов, здравоохранения, внутренних дел и торговли США, а также госдепартамент и другие федеральные ведомства. Как отмечается в документах, Cloudflare предлагает наивысший уровень контроля безопасности для облачных сервисов федерального правительства США.
"Наличие авторизации (уровня) FedRAMP High позволяет федеральным ведомствам внедрять решения Cloudflare для защиты своих наиболее конфиденциальных несекретных данных и обеспечения безопасности своих организаций", - говорится в документации компании.
Кроме того, как выяснило РИА Новости, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт на сумму свыше семи миллионов долларов с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA). В рамках соглашения компания получила право на управление реестром правительственного домена .gov, защиту инфраструктуры CISA и автоматизацию DNS-безопасности для государственных сайтов.
Cloudflare также является подрядчиком Агентства по противоракетной обороне США в рамках программы SHIELD, связанной с предоставлением военнослужащим передовых цифровых технологий в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта.
 
ТехнологииОбществоСШАЛОНДОНCloudflareФСБ
 
 
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