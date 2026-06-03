https://1prime.ru/20260603/dekret-870445052.html

Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей

Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ

Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России – так называемой декретной выплаты, которая компенсирует утрату заработка женщины в период отпуска, | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:16+0300

2026-06-03T11:16+0300

2026-06-03T11:16+0300

общество

россия

счетная палата

декрет

декретные выплаты

беременность

https://cdnn.1prime.ru/img/83417/03/834170349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b826cf227e8add9a3dd59ff2a156afa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России – так называемой декретной выплаты, которая компенсирует утрату заработка женщины в период отпуска, связанного с подготовкой к родам и восстановлением после них, приблизился к миллиону рублей, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова. Она напомнила, что размер выплат матерям в России напрямую зависит от зарплаты женщины. "Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них – это пособие по беременности и родам. Оно полностью привязано к заработку. В 2026 году потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет", - сказала зампред Счетной палаты. "Плюс единовременное пособие при рождении. Оно уже никак не зависит от доходов: с февраля 2026 года это фиксированные 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения", - добавила Изотова. Помимо разовых выплат, матери получают ежемесячную поддержку до достижения ребенком возраста полутора лет. "И вот здесь опять все зависит от заработка. У работающего родителя с февраля 2026 года максимальная выплата немногим превышает 83 тысяч рублей в месяц, а у неработающего - 10,7 тысяч рублей", - рассказала Изотова. Кроме того, она напомнила, что с сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток очной формы рассчитывается не из размера стипендии, а из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. "Социальный фонд уже выплатил его почти 5 тысячам студенток", - сообщила она. "Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна", - подчеркнула Изотова. Зампред Счетной палаты также напомнила, что регионы могут добавлять свои выплаты, их размеры и условия устанавливаются региональным законодательством. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260501/posobie-869613179.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, счетная палата, декрет, декретные выплаты, беременность