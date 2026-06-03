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Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей
Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам в России – так называемой декретной выплаты, которая компенсирует утрату заработка женщины в период отпуска, | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:16+0300
2026-06-03T11:16+0300
общество
россия
счетная палата
декрет
декретные выплаты
беременность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России – так называемой декретной выплаты, которая компенсирует утрату заработка женщины в период отпуска, связанного с подготовкой к родам и восстановлением после них, приблизился к миллиону рублей, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова. Она напомнила, что размер выплат матерям в России напрямую зависит от зарплаты женщины. "Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них – это пособие по беременности и родам. Оно полностью привязано к заработку. В 2026 году потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет", - сказала зампред Счетной палаты. "Плюс единовременное пособие при рождении. Оно уже никак не зависит от доходов: с февраля 2026 года это фиксированные 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения", - добавила Изотова. Помимо разовых выплат, матери получают ежемесячную поддержку до достижения ребенком возраста полутора лет. "И вот здесь опять все зависит от заработка. У работающего родителя с февраля 2026 года максимальная выплата немногим превышает 83 тысяч рублей в месяц, а у неработающего - 10,7 тысяч рублей", - рассказала Изотова. Кроме того, она напомнила, что с сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток очной формы рассчитывается не из размера стипендии, а из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. "Социальный фонд уже выплатил его почти 5 тысячам студенток", - сообщила она. "Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна", - подчеркнула Изотова. Зампред Счетной палаты также напомнила, что регионы могут добавлять свои выплаты, их размеры и условия устанавливаются региональным законодательством. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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общество , россия, счетная палата, декрет, декретные выплаты, беременность
Общество , РОССИЯ, Счетная палата, декрет, декретные выплаты, беременность
11:16 03.06.2026
 
Максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей

Изотова: максимальный размер декретной выплаты приблизился к миллиону рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина в парке "Коломенское" в Москве
Женщина в парке Коломенское в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России – так называемой декретной выплаты, которая компенсирует утрату заработка женщины в период отпуска, связанного с подготовкой к родам и восстановлением после них, приблизился к миллиону рублей, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Она напомнила, что размер выплат матерям в России напрямую зависит от зарплаты женщины.
"Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них – это пособие по беременности и родам. Оно полностью привязано к заработку. В 2026 году потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет", - сказала зампред Счетной палаты.
"Плюс единовременное пособие при рождении. Оно уже никак не зависит от доходов: с февраля 2026 года это фиксированные 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения", - добавила Изотова.
Помимо разовых выплат, матери получают ежемесячную поддержку до достижения ребенком возраста полутора лет. "И вот здесь опять все зависит от заработка. У работающего родителя с февраля 2026 года максимальная выплата немногим превышает 83 тысяч рублей в месяц, а у неработающего - 10,7 тысяч рублей", - рассказала Изотова.
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Кроме того, она напомнила, что с сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток очной формы рассчитывается не из размера стипендии, а из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. "Социальный фонд уже выплатил его почти 5 тысячам студенток", - сообщила она.
"Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна", - подчеркнула Изотова.
Зампред Счетной палаты также напомнила, что регионы могут добавлять свои выплаты, их размеры и условия устанавливаются региональным законодательством.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ОбществоРОССИЯСчетная палатадекретдекретные выплатыбеременность
 
 
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