https://1prime.ru/20260603/desjatiletie-870435197.html

Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения

Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения - 03.06.2026, ПРАЙМ

Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения

Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T03:47+0300

2026-06-03T03:47+0300

2026-06-03T03:47+0300

экономика

бизнес

россия

франция

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870435197.jpg?1780447649

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного импортозамещения и глобального признания потребуется еще не одно десятилетие последовательного развития, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России. "Российские виноделы за последние годы во многом смогли заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах. Однако полное импортозамещение пока невозможно. Не хватает прежде всего времени. Виноделие - это отрасль, где репутация создается десятилетиями, а великие терруары и узнаваемые стили формируются поколениями виноделов", - говорится в сообщении. В ассоциации отметили, что производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, а страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли. "Сегодня отечественные вина уверенно конкурируют по качеству, а в ряде категорий способны успешно соперничать с европейскими аналогами", - заявили эксперты. Однако, чтобы российские вина стали столь же известны в мире, как французские или итальянские, необходимы историческая преемственность, стабильное качество и терпение. "У России есть уникальные терруары, талантливые виноделы и разрозненное историческое наследие. Теперь отрасли нужно несколько десятилетий последовательного развития, чтобы превратить национальное виноделие в глобальный бренд", - прогнозируют специалисты. Кроме того, России необходимо расширять площади виноградников, развивать питомниководство, продвигать автохтонные сорта и укреплять международный маркетинг, на что также требуется не один год. В ассоциации напомнили, что на территории России виноград и вино известны со времен античных греческих колоний в Причерноморье - более двух с половиной тысяч лет назад. Но в отличие от Франция и Италия, где традиция развивалась практически непрерывно со Средневековья, российское виноделие неоднократно прерывалось: войны, революции, антиалкогольная кампания 1980-х и кризис 1990-х годов заставляли отрасль начинать свою историю заново.

франция

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, франция, италия