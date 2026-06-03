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Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения
Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения - 03.06.2026, ПРАЙМ
Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения
Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T03:47+0300
2026-06-03T03:47+0300
экономика
бизнес
россия
франция
италия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного импортозамещения и глобального признания потребуется еще не одно десятилетие последовательного развития, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России. "Российские виноделы за последние годы во многом смогли заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах. Однако полное импортозамещение пока невозможно. Не хватает прежде всего времени. Виноделие - это отрасль, где репутация создается десятилетиями, а великие терруары и узнаваемые стили формируются поколениями виноделов", - говорится в сообщении. В ассоциации отметили, что производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, а страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли. "Сегодня отечественные вина уверенно конкурируют по качеству, а в ряде категорий способны успешно соперничать с европейскими аналогами", - заявили эксперты. Однако, чтобы российские вина стали столь же известны в мире, как французские или итальянские, необходимы историческая преемственность, стабильное качество и терпение. "У России есть уникальные терруары, талантливые виноделы и разрозненное историческое наследие. Теперь отрасли нужно несколько десятилетий последовательного развития, чтобы превратить национальное виноделие в глобальный бренд", - прогнозируют специалисты. Кроме того, России необходимо расширять площади виноградников, развивать питомниководство, продвигать автохтонные сорта и укреплять международный маркетинг, на что также требуется не один год. В ассоциации напомнили, что на территории России виноград и вино известны со времен античных греческих колоний в Причерноморье - более двух с половиной тысяч лет назад. Но в отличие от Франция и Италия, где традиция развивалась практически непрерывно со Средневековья, российское виноделие неоднократно прерывалось: войны, революции, антиалкогольная кампания 1980-х и кризис 1990-х годов заставляли отрасль начинать свою историю заново.
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бизнес, россия, франция, италия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ
03:47 03.06.2026
 
Российским виноделам не хватает десятилетия для импортозамещения

Ассоциация виноградарей и виноделов России: для импортозамещения нужно десятилетие

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного импортозамещения и глобального признания потребуется еще не одно десятилетие последовательного развития, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России.
"Российские виноделы за последние годы во многом смогли заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах. Однако полное импортозамещение пока невозможно. Не хватает прежде всего времени. Виноделие - это отрасль, где репутация создается десятилетиями, а великие терруары и узнаваемые стили формируются поколениями виноделов", - говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, а страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли. "Сегодня отечественные вина уверенно конкурируют по качеству, а в ряде категорий способны успешно соперничать с европейскими аналогами", - заявили эксперты.
Однако, чтобы российские вина стали столь же известны в мире, как французские или итальянские, необходимы историческая преемственность, стабильное качество и терпение. "У России есть уникальные терруары, талантливые виноделы и разрозненное историческое наследие. Теперь отрасли нужно несколько десятилетий последовательного развития, чтобы превратить национальное виноделие в глобальный бренд", - прогнозируют специалисты.
Кроме того, России необходимо расширять площади виноградников, развивать питомниководство, продвигать автохтонные сорта и укреплять международный маркетинг, на что также требуется не один год.
В ассоциации напомнили, что на территории России виноград и вино известны со времен античных греческих колоний в Причерноморье - более двух с половиной тысяч лет назад. Но в отличие от Франция и Италия, где традиция развивалась практически непрерывно со Средневековья, российское виноделие неоднократно прерывалось: войны, революции, антиалкогольная кампания 1980-х и кризис 1990-х годов заставляли отрасль начинать свою историю заново.
 
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