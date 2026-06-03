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ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев
ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев - 03.06.2026, ПРАЙМ
ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих... | 03.06.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, уверен спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Он (ПМЭФ - ред.) происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям", - сказал Дмитриев журналистам в рамках форума. По словам Дмитриева, в этом отличие ПМЭФ от других глобалистских форумов, как, например, форума в Давосе и иных, которые "показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают". Дмитриев подчеркнул, что страны Глобального Юга наращивают свою экономическую мощь, активно двигаются к партнерству с Россией и будут активно представлены на ПМЭФ. В работе форума примут участие представители 130 стран мира, в том числе из Европы, добавил он. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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РОССИЯ, РФ, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев
ПМЭФ объединяет экономики созидающих стран, заявил Дмитриев
Дмитриев: ПМЭФ объединяет суверенные страны, готовые развивать экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, уверен спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Он (ПМЭФ - ред.) происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям", - сказал Дмитриев
журналистам в рамках форума.
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По словам Дмитриева, в этом отличие ПМЭФ от других глобалистских форумов, как, например, форума в Давосе и иных, которые "показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают".
Дмитриев подчеркнул, что страны Глобального Юга наращивают свою экономическую мощь, активно двигаются к партнерству с Россией и будут активно представлены на ПМЭФ. В работе форума примут участие представители 130 стран мира, в том числе из Европы
, добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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