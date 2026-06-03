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Росконгресс: заменить доллар другой валютой невозможно

Росконгресс: заменить доллар другой валютой невозможно - 03.06.2026, ПРАЙМ

Росконгресс: заменить доллар другой валютой невозможно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Доллар как средство расчета в международной торговле перестал приносить пользу мировой экономике, но заменить его какой-то... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:18+0300

2026-06-03T00:18+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Доллар как средство расчета в международной торговле перестал приносить пользу мировой экономике, но заменить его какой-то одной другой валютой невозможно, поскольку для этого требуется общепризнанная в мире и устойчивая инфраструктура, говорится в докладе Росконгресса "Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к сессии ПМЭФ "Будущее международных расчетов: платформы, ЦФА и ренессанс векселя". "Устойчивость долларовой системы обеспечивалась не только масштабом американской валюты, но и всей сопутствующей инфраструктурой: сетью корреспондентских счетов, арбитражем, комплаенсом, ликвидностью и механизмами политического принуждения. Именно поэтому механическая замена доллара любой другой валютой невозможна: для этого необходима признанная и институционально устойчивая инфраструктура доверия", – говорится в докладе. "В то же время создание альтернативной системы, способной прямо конкурировать с западной финансовой инфраструктурой и ослабить позиции доллара хотя бы в региональной торговле и финансовых потоках стран БРИКС+, по‑прежнему сталкивается с существенными ограничениями", – говорится в документе. Так, эксперты отмечают, что китайская экономика уже стала крупнейшей в мире, но прогнозы ряда экономистов о "закате доллара США" и переносе центра глобальной финансовой силы в Пекин пока не реализовались. Это объясняется, прежде всего, сохраняющейся неготовностью властей КНР к масштабной либерализации контроля за движением капитала, а также отсутствием достаточно глубокого и ликвидного рынка облигаций, номинированных в юанях. "Доллар США остается основной валютой международных резервов центральных банков, на его долю приходилось 56,8% на конец 2025 года. Он также доминирует в межбанковских расчетах через SWIFT3, где его доля в марте 2026 года составляла 51,1%, и в торговом финансировании, где показатель достигал 80,7%. Кроме того, доллар сохраняет ведущую роль в структуре международных заимствований: в нем номинировано около 60% облигаций, а также примерно 50% трансграничных активов и обязательств банков и иных финансовых организаций", – отмечают авторы. "При этом доминирование доллара США и, шире, западной финансовой инфраструктуры перестало обеспечивать безусловно положительный эффект для развития мировой экономики еще до последнего этапа обострения геополитических противоречий между Западом и рядом развивающихся стран, России и Китая", – говорится в документе. Сложности в расчетах в рамках традиционной системы возникают не только у компаний из развивающихся стран, но даже в развитых странах. "Фактически мировые требования по комплаенсу уже настолько пережаты, что сейчас в мире проявляется ситуация, когда даже внутри Европы, два локальных контрагента могут платить друг другу, и платеж может идти месяц", - говорится в документе. Поэтому во всех странах сейчас развиваются альтернативные традиционному банкингу платежные системы. Но эти альтернативы не заменяют традиционную систему, а существуют параллельно. Авторы приходят к выводу, что одной валюты, которая вытеснит доллар из мировой торговли, не будет, итоговая архитектура международных расчетов, вероятнее всего, будет гибридной. "Параллельно будут использоваться западная система, CIPS, национальные платежные системы, ЦВЦБ, mBridge/BRICS Bridge, векселя, цифровые векселя, стейблкоины, агентские сети и бартерные схемы. Победит не одна система, а "сеть сетей", где маршрут платежа будет выбираться под конкретную сделку по критериям безопасности, скорости, стоимости, ликвидности и санкционной устойчивости", – говорится в документе. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, мировая экономика, сша, пекин, китай, цфа, swift