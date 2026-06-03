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Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста

Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста - 03.06.2026, ПРАЙМ

Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике киевские власти после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:29+0300

2026-06-03T14:29+0300

2026-06-03T14:29+0300

донбасс

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денис пушилин

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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике киевские власти после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. "Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь", — отметил он в соцсети X.В среду руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дрон ВСУ атаковал автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. Согласно предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения; информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России инициировал уголовное дело. Ведомство также сообщило, что следствие выясняет детали преступления и идентифицирует причастных к данному инциденту.

https://1prime.ru/20260530/trassa-870351150.html

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донбасс, киев, денис пушилин, всу