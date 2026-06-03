Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/donbass-870453215.html
Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста
Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста - 03.06.2026, ПРАЙМ
Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике киевские власти после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:29+0300
2026-06-03T14:29+0300
донбасс
киев
денис пушилин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864582344_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_e87f6a2d67cc45e5b60aca24a81995e9.jpg
МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике киевские власти после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. "Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь", — отметил он в соцсети X.В среду руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дрон ВСУ атаковал автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. Согласно предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения; информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России инициировал уголовное дело. Ведомство также сообщило, что следствие выясняет детали преступления и идентифицирует причастных к данному инциденту.
https://1prime.ru/20260530/trassa-870351150.html
донбасс
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864582344_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_d9d04c9d9a9315a9d5bd3a4b1fd0cb31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донбасс, киев, денис пушилин, всу
ДОНБАСС, Киев, Денис Пушилин, ВСУ
14:29 03.06.2026
 
Случившееся утром в Донбассе разозлило журналиста

Журналист Боуз обвинил киевский режим в терроризме из-за атаки на автобус в ДНР

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкФлаг Донецкой Народной Республики
Флаг Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Флаг Донецкой Народной Республики. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике киевские власти после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР.
"Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь", — отметил он в соцсети X.
В среду руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дрон ВСУ атаковал автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. Согласно предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения; информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России инициировал уголовное дело.
Ведомство также сообщило, что следствие выясняет детали преступления и идентифицирует причастных к данному инциденту.
Знак аварийной остановки - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Движение по трассе "Новороссия" в Крым и ДНР осуществляется штатно
30 мая, 21:18
 
ДОНБАССКиевДенис ПушилинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала