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Эксперт рассказал, как противостоять мошенникам - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как противостоять мошенникам
Эксперт рассказал, как противостоять мошенникам - 03.06.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как противостоять мошенникам
Мошенники давят на слабые места человека; чтобы противостоять злоумышленнику, важно не принимать быстрых решений и не считать себя неуязвимым, заявил в интервью | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T03:56+0300
2026-06-03T03:56+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870435288.jpg?1780448193
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мошенники давят на слабые места человека; чтобы противостоять злоумышленнику, важно не принимать быстрых решений и не считать себя неуязвимым, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов. "Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения - не надо этим пренебрегать", - сказал эксперт. "И самая большая ошибка, которую мы все можем сделать, это представить себе, что мы неуязвимы и что мы можем отличить дипфейк от реальности", - добавил Суворов. Жертвами мошенников часто становятся очень образованные, продвинутые люди, напомнил он. У любого из нас может быть момент, когда мы устали, потеряли бдительность, и мошенники, как правило, начинают с того, что чем-то пугают человека, выводят из нормального состояния, сказал Суворов. "А дальше идет очень сильный информационный поток, который перегружает мозг, и мы можем принять неразумное решение. Очень важно в самом начале этот момент поймать и просто отодвинуть ситуацию в будущее. У меня тоже были такие истории: звонили "с Петровки", говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция... Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю", - отметил глава РЭШ. "Но мы все уязвимы, здесь стопроцентной брони нет. Стандартная рекомендация - сразу прервать подозрительный звонок. Еще надежнее - вообще не отвечать на незнакомые звонки. Но, например, если ты ждешь курьера, то приходится ответить. Поэтому нельзя недооценивать, насколько продуктивно мошенники умеют общаться с жертвами. Важно просто не вступать в сомнительные взаимодействия - выиграть здесь практически невозможно", - пояснил эксперт. Даже если человек очень хорошо понимает, осознает, что это мошенники, и просто хочет их потроллить - это зона риска, подчеркнул Суворов. "С той стороны может оказаться кто-то очень продвинутый, кто найдет вашу уязвимость или запишет образец голоса и потом обманет ваших близких", - предупредил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество
Общество
03:56 03.06.2026
 
Эксперт рассказал, как противостоять мошенникам

Ректор РЭШ Суворов: мошенники давят на слабые места человека

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мошенники давят на слабые места человека; чтобы противостоять злоумышленнику, важно не принимать быстрых решений и не считать себя неуязвимым, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов.
"Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения - не надо этим пренебрегать", - сказал эксперт.
"И самая большая ошибка, которую мы все можем сделать, это представить себе, что мы неуязвимы и что мы можем отличить дипфейк от реальности", - добавил Суворов.
Жертвами мошенников часто становятся очень образованные, продвинутые люди, напомнил он. У любого из нас может быть момент, когда мы устали, потеряли бдительность, и мошенники, как правило, начинают с того, что чем-то пугают человека, выводят из нормального состояния, сказал Суворов.
"А дальше идет очень сильный информационный поток, который перегружает мозг, и мы можем принять неразумное решение. Очень важно в самом начале этот момент поймать и просто отодвинуть ситуацию в будущее. У меня тоже были такие истории: звонили "с Петровки", говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция... Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю", - отметил глава РЭШ.
"Но мы все уязвимы, здесь стопроцентной брони нет. Стандартная рекомендация - сразу прервать подозрительный звонок. Еще надежнее - вообще не отвечать на незнакомые звонки. Но, например, если ты ждешь курьера, то приходится ответить. Поэтому нельзя недооценивать, насколько продуктивно мошенники умеют общаться с жертвами. Важно просто не вступать в сомнительные взаимодействия - выиграть здесь практически невозможно", - пояснил эксперт.
Даже если человек очень хорошо понимает, осознает, что это мошенники, и просто хочет их потроллить - это зона риска, подчеркнул Суворов. "С той стороны может оказаться кто-то очень продвинутый, кто найдет вашу уязвимость или запишет образец голоса и потом обманет ваших близких", - предупредил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
 
Общество
 
 
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