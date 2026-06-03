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Эксперт рассказал, как нужно маркировать созданный с помощью ИИ контент - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как нужно маркировать созданный с помощью ИИ контент
Эксперт рассказал, как нужно маркировать созданный с помощью ИИ контент - 03.06.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как нужно маркировать созданный с помощью ИИ контент
Эксперты сходятся во мнении, что весь созданный с помощью искусственного интеллекта контент необходимо маркировать автоматически, рассказал РИА Новости... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:48+0300
2026-06-03T06:48+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Эксперты сходятся во мнении, что весь созданный с помощью искусственного интеллекта контент необходимо маркировать автоматически, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта, эксперт рынка НТИ "Нейронет" Вячеслав Береснев. "Основная проблема регулирования контента, созданного искусственным интеллектом – это авторские права. Грань между новым и основанном на чужом материале очень зыбкая. Большое количество экспертов сходится во мнении, что для контента, созданного сервисами искусственного интеллекта, должна быть автоматическая маркировка", - сказал он. Так, например, искусственный интеллект для того, чтобы написать текст, перерабатывает большое количество уже существующего контента и именно на его основе создает новый, добавляя лишь некоторую оригинальность по запросу пользователя, объяснил Береснев. "Модели обучались на доступных в сети данных, у которых есть авторы, которые хотели бы зарабатывать на создаваемом контенте", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что если большая доля рынка будет функционировать на нескольких крупных моделях, то задача по регулированию авторских прав выглядит решаемой. Минцифры РФ ранее подготовило законопроект о регулировании искусственного интеллекта, весной прошли его общественные обсуждения. Документ, в частности, закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
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Технологии, РОССИЯ, РФ
06:48 03.06.2026
 
Эксперт рассказал, как нужно маркировать созданный с помощью ИИ контент

Эксперт Береснев: искусственный интеллект должен маркировать контент автоматически

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Эксперты сходятся во мнении, что весь созданный с помощью искусственного интеллекта контент необходимо маркировать автоматически, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта, эксперт рынка НТИ "Нейронет" Вячеслав Береснев.
"Основная проблема регулирования контента, созданного искусственным интеллектом – это авторские права. Грань между новым и основанном на чужом материале очень зыбкая. Большое количество экспертов сходится во мнении, что для контента, созданного сервисами искусственного интеллекта, должна быть автоматическая маркировка", - сказал он.
Так, например, искусственный интеллект для того, чтобы написать текст, перерабатывает большое количество уже существующего контента и именно на его основе создает новый, добавляя лишь некоторую оригинальность по запросу пользователя, объяснил Береснев.
"Модели обучались на доступных в сети данных, у которых есть авторы, которые хотели бы зарабатывать на создаваемом контенте", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что если большая доля рынка будет функционировать на нескольких крупных моделях, то задача по регулированию авторских прав выглядит решаемой.
Минцифры РФ ранее подготовило законопроект о регулировании искусственного интеллекта, весной прошли его общественные обсуждения. Документ, в частности, закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
 
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