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Суд отказал Euroclear в приостановлении исполнения решений по иску ЦБ

Суд отказал Euroclear в приостановлении исполнения решений по иску ЦБ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Суд отказал Euroclear в приостановлении исполнения решений по иску ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бельгийскому Euroclear Bank, который просил приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:00+0300

2026-06-03T11:00+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бельгийскому Euroclear Bank, который просил приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства. Соответствующие ходатайства ответчика 29 мая поступили в суд апелляционной инстанции. Суд 2 июня вынес определение об отказе "в удовлетворении заявления по исполнению судебного акта". Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

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