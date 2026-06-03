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ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро - 03.06.2026, ПРАЙМ
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ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро
ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро - 03.06.2026, ПРАЙМ
ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро
Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:31+0300
2026-06-03T11:31+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление ЦБ РФ о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая. В карточке дела говорится, что 2 июня он был изготовлен. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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финансы, банки, россия, москва, рф, украина, euroclear, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, УКРАИНА, Euroclear, банк Россия
11:31 03.06.2026
 
ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро

Суд выдал ЦБ исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро убытков

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ЦБ РФ о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая. В карточке дела говорится, что 2 июня он был изготовлен.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Флаг ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ
1 июня, 11:10
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАРФУКРАИНАEuroclearбанк Россия
 
 
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