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ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро

ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро - 03.06.2026, ПРАЙМ

ЦБ получил исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро

Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:31+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление ЦБ РФ о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая. В карточке дела говорится, что 2 июня он был изготовлен. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

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