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ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear

ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear - 03.06.2026, ПРАЙМ

ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear

Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank, говорится в сообщении регулятора, которое есть у... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T13:42+0300

2026-06-03T13:42+0300

2026-06-03T13:42+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank, говорится в сообщении регулятора, которое есть у РИА Новости.Арбитражный суд Москвы ранее в среду выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро. "Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank. Раскрытие планов может затруднить исполнение решения", - говорится в сообщении на запрос корреспондента. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Со своей стороны ответчик 29 мая направлял в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщали агентству в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

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