https://1prime.ru/20260603/euroclear-870451156.html
ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear
ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear - 03.06.2026, ПРАЙМ
ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear
Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank, говорится в сообщении регулятора, которое есть у... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:42+0300
2026-06-03T13:42+0300
2026-06-03T13:42+0300
банки
финансы
россия
москва
украина
банк россия
euroclear bank
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860388966_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_97ae572e39d129ac84a15017c2bc2aef.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank, говорится в сообщении регулятора, которое есть у РИА Новости.Арбитражный суд Москвы ранее в среду выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро. "Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank. Раскрытие планов может затруднить исполнение решения", - говорится в сообщении на запрос корреспондента. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Со своей стороны ответчик 29 мая направлял в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщали агентству в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
https://1prime.ru/20260601/euroclear--870381191.html
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860388966_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_fd474f2b6d02ab43b9071249d4b285db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, москва, украина, банк россия, euroclear bank, euroclear
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, банк Россия, Euroclear Bank, Euroclear
ЦБ воздержался от комментариев по иску к Euroclear
ЦБ воздерживается от комментариев о дальнейших шагах в деле по иску к Euroclear Bank