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Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум - 03.06.2026, ПРАЙМ

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:52+0300

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2026-06-03T00:52+0300

экономика

рф

бахрейн

китай

максим орешкин

владимир путин

прабово субианто

снг

совет федерации

росконгресс

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Ниже приводится справочная информация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий. Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России. Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества. Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1,5 тысяч человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций. В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ. В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является министерство экономического развития РФ. Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ). Оргкомитет форума возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются Фондом "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум"). С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, затем – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года. Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. ПМЭФ – это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ. В 2025 году Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня под лозунгом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Форум посетили более 24 тысяч участников и представителей СМИ из 144 стран и территорий, включая Россию. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Индонезии (более 260), Китая (250), ОАЭ (более 120), Бахрейна (более 80), Саудовской Аравии (более 80). Мероприятия форума посетили более 140 высокопоставленных иностранных официальных лиц: вице-премьеры, иностранные министры, генеральные прокуроры, руководители международных организаций и объединений, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов. С российской стороны в работе форума приняли участие: 38 высокопоставленных официальных лиц, 29 руководителей федеральных служб и агентств и главы 83 субъектов РФ. Форум собрал на своей площадке порядка 8,7 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса. Почетный статус страны-гостя форума в 2025 году получил Бахрейн. Представительную делегацию страны возглавил сын правящего монарха и его советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией шейх Нассер бен Хамад Аль Халифа. Ключевым мероприятием стало пленарное заседание, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, президент Республики Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюесян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. В рамках основной деловой программы ПМЭФ и на отраслевых и территориальных площадках прошло более 370 мероприятий. В рамках деловой программы состоялось 205 мероприятий, в проведении которых приняли участие более 1,3 тысячи спикеров и экспертов, в том числе спикеры из иностранных стран, включая представителей Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии. Сессии деловой программы были структурированы по пяти трекам: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни" и "Технологии: стремление к лидерству". В рамках ПМЭФ прошли форум "Деловой двадцатки", юбилейный десятый форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", форум креативных индустрий, генеральная ассамблея ОАНА (Организация информационных агентств стран Азии и Тихоокеанского региона), международный молодежный экономический форум "День будущего" и др. Программа ПМЭФ также включала обширную спортивную программу и фестиваль культуры "Петербургские сезоны". По итогам работы форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,48 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). В 2026 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ. Ожидается, что в работе форума примут участие представители более 130 стран и территорий. Саудовская Аравия станет страной - почетным гостем форума. Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

рф

бахрейн

китай

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рф, бахрейн, китай, максим орешкин, владимир путин, прабово субианто, снг, совет федерации, росконгресс