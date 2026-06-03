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Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет

Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет - 03.06.2026, ПРАЙМ

Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет

Уровень заполненности немецких подземных хранилищ газа (ПХГ) является самым низким за последние пять лет, что делает восполнение запасов к будущей зиме крайне... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T15:57+0300

2026-06-03T15:57+0300

2026-06-03T15:57+0300

газ

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алексей миллер

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Уровень заполненности немецких подземных хранилищ газа (ПХГ) является самым низким за последние пять лет, что делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей, сообщил "Газпром" в рамках ПМЭФ-2026. "Уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние пять лет. Учитывая текущие рыночные условия, это делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей", - говорится в сообщении компании по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с депутатом бундестага ФРГ Маркусом Фронмайером. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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газ, фрг, алексей миллер, газпром, германия