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Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет
Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет - 03.06.2026, ПРАЙМ
Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет
Уровень заполненности немецких подземных хранилищ газа (ПХГ) является самым низким за последние пять лет, что делает восполнение запасов к будущей зиме крайне... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T15:57+0300
2026-06-03T15:57+0300
2026-06-03T15:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Уровень заполненности немецких подземных хранилищ газа (ПХГ) является самым низким за последние пять лет, что делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей, сообщил "Газпром" в рамках ПМЭФ-2026. "Уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние пять лет. Учитывая текущие рыночные условия, это делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей", - говорится в сообщении компании по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с депутатом бундестага ФРГ Маркусом Фронмайером. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Газ, ФРГ, Алексей Миллер, Газпром, ГЕРМАНИЯ
Уровень заполненности немецких газохранилищ стал самым низким за пять лет
"Газпром": уровень заполненности немецких ПХГ оказался самым низким за последние пять лет