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"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров

"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Газпром" на ПМЭФ заготовил дрова для европейских партнеров

"Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров, передает корреспондент РИА Новости. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T09:21+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. "Газпром" на своем стенде на Петербургском экономическом форуме разместил стопку "евродров" для партнеров, передает корреспондент РИА Новости. "Европолено для партнеров Export", - гласит одна из надписей. "Дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love", - говорится на другой наклейке. Президент России Владимир Путин в 2010 году занимал пост премьер-министра и находился с визитом в Германии. Путин тогда отметил, что не понимает, чем немцы будут топить – газа не хотят, атомную энергетику не развивают. Он пошутил, что, возможно, все сведется к дровам, но за ними тоже в Сибирь надо ехать. Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 триллионов евро, оценил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В этом контексте он отметил важность присутствия на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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россия, мировая экономика, германия, европа, рф, владимир путин, кирилл дмитриев, рфпи