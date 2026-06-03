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СМИ: в Бельгии арестовали имущество Google Belgium на 115 миллионов евро

СМИ: в Бельгии арестовали имущество Google Belgium на 115 миллионов евро - 03.06.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Бельгии арестовали имущество Google Belgium на 115 миллионов евро

Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО "Гугл" о взыскании средств со структур американской корпорации,... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:27+0300

2026-06-03T10:27+0300

2026-06-03T10:27+0300

бизнес

бельгия

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гугл

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО "Гугл" о взыскании средств со структур американской корпорации, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник. "Суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро (около 10 миллиардов рублей) по заявлению российского ООО "Гугл", которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации", - говорится в материале. Собеседник пояснил газете, что речь идет о дивидендах, которые, по версии суда, были выведены из ООО "Гугл" до начала процедуры банкротства компании. Московский суд решил, что выплата дивидендов была осуществлена для уклонения от расчетов с кредиторами. Имущество Google Belgium арестовали в качестве обеспечительной меры, по словам представителей российской стороны, это должно способствовать предотвращению возможных попыток реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения компании до завершения судебного процесса. "Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы "Гугла", для исполнения решения российского суда", - сказал "Ведомостям" бельгийский адвокат ООО "Гугл" Михаэль де Бук. "Ведомости" добавляют, что Google Belgium и Google International LLC могут обжаловать арест имущества, однако если решение российского суда будет удовлетворено бельгийским судом, то взыскание может распространиться на арестованные активы, а полученные средства направятся на расчеты с кредиторами ООО "Гугл". Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. А срок конкурсного производства был в очередной раз продлен - еще на полгода - в конце апреля текущего года. Следующий отчет конкурсного управляющего Валерия Таляровского назначен на 28 октября. Как пояснял Таляровский, пока завершены не все мероприятия в деле о банкротстве, в частности, не рассмотрено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. А за период конкурсного производства на его счет поступило почти 15 миллиардов рублей, рассказал управляющий.

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бизнес, бельгия, франция, гугл