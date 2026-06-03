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В Госдуму внесут проект об оплачиваемом выходном для родителей выпускников

В Госдуму внесут проект об оплачиваемом выходном для родителей выпускников - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект об оплачиваемом выходном для родителей выпускников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовят и внесут в палату парламента законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T01:22+0300

2026-06-03T01:22+0300

2026-06-03T02:03+0300

общество

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россия

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовят и внесут в палату парламента законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного и в День знаний, сообщил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект - о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний. При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов – в следующем созыве Государственной Думы", - сказал Миронов. Он отметил, что родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания 9 или 11 класса. "Многие годы они ждали этого момента, и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети", - считает лидер партии. Такой выходной, по словам Миронова, должен оплачиваться, как и предоставление оплачиваемого выходного на 1 сентября в День знаний. "Мы (ранее - ред.) предлагали прописать эту норму в Трудовом кодексе, и нашу инициативу поддержали многие депутаты из нескольких парламентских фракций", - напомнил он.

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общество , бизнес, россия, сергей миронов, госдума