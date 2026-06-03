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Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта - 03.06.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в мае снизился до 48,7 пункта с 49,7 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T09:45+0300
2026-06-03T09:45+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в мае снизился до 48,7 пункта с 49,7 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг S&amp;P Global в России оказался на уровне 48,7 пункта в мае, снизившись с 49,7 пункта в апреле. Снижение объемов производства стало третьим за три месяца, при этом темпы снижения ускорились до самых быстрых с сентября 2025 года. В целом снижение было умеренным, компании связывают снижение активности с уменьшением новых объемов продаж и снижением потребительского спроса", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
09:45 03.06.2026
 
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта

S&Pl: индекс деловой активности в сфере услуг в России упал до 48,7 пункта

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в мае снизился до 48,7 пункта с 49,7 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг S&P Global в России оказался на уровне 48,7 пункта в мае, снизившись с 49,7 пункта в апреле. Снижение объемов производства стало третьим за три месяца, при этом темпы снижения ускорились до самых быстрых с сентября 2025 года. В целом снижение было умеренным, компании связывают снижение активности с уменьшением новых объемов продаж и снижением потребительского спроса", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России вырос в мае
1 июня, 10:15
 
РОССИЯБизнес
 
 
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