https://1prime.ru/20260603/indeks-870440978.html

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта - 03.06.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 48,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в мае снизился до 48,7 пункта с 49,7 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T09:45+0300

2026-06-03T09:45+0300

2026-06-03T09:45+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в мае снизился до 48,7 пункта с 49,7 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг S&P Global в России оказался на уровне 48,7 пункта в мае, снизившись с 49,7 пункта в апреле. Снижение объемов производства стало третьим за три месяца, при этом темпы снижения ускорились до самых быстрых с сентября 2025 года. В целом снижение было умеренным, компании связывают снижение активности с уменьшением новых объемов продаж и снижением потребительского спроса", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20260601/indeks-870380003.html

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россия, бизнес