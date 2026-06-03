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Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране
Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране - 03.06.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:03+0300
2026-06-03T14:03+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. "Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, ...мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками", - заявил Трамп в интервью подкасту Pod Force One в ответ на вопрос о том, как может выглядеть возможное возобновление боевых действий с Ираном, если оно потребуется.Он добавил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем."Теперь мне нужно принять решение, подписываем ли мы соглашение или действуем другим путем, а другой путь — неприятный", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post.Американский лидер заявил, что считает США "самой сильной страной в мире" с "самой мощной армией", выступив с утверждением, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана якобы были уничтожены.Тем временем, расходы США на операцию против Ирана, по неофициальным данным портала, уже превысили 100 миллиардов, хотя сам Пентагон точных цифр не озвучивает.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
14:03 03.06.2026
 
Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране

Президент США Трамп заявил, что в наземной операции США против Ирана нет необходимости

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости.
"Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, ...мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками", - заявил Трамп в интервью подкасту Pod Force One в ответ на вопрос о том, как может выглядеть возможное возобновление боевых действий с Ираном, если оно потребуется.
Он добавил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем.
"Теперь мне нужно принять решение, подписываем ли мы соглашение или действуем другим путем, а другой путь — неприятный", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post.
Американский лидер заявил, что считает США "самой сильной страной в мире" с "самой мощной армией", выступив с утверждением, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана якобы были уничтожены.
Тем временем, расходы США на операцию против Ирана, по неофициальным данным портала, уже превысили 100 миллиардов, хотя сам Пентагон точных цифр не озвучивает.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
В США назвали условие для смягчения санкций против Ирана
Вчера, 18:05
 
Мировая экономикаИРАНСШАДональд Трамп
 
 
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