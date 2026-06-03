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Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране

Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране - 03.06.2026, ПРАЙМ

Трамп оценил необходимость наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:03+0300

2026-06-03T14:03+0300

2026-06-03T14:03+0300

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции Соединенных Штатов против Ирана нет необходимости. "Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, ...мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками", - заявил Трамп в интервью подкасту Pod Force One в ответ на вопрос о том, как может выглядеть возможное возобновление боевых действий с Ираном, если оно потребуется.Он добавил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем."Теперь мне нужно принять решение, подписываем ли мы соглашение или действуем другим путем, а другой путь — неприятный", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post.Американский лидер заявил, что считает США "самой сильной страной в мире" с "самой мощной армией", выступив с утверждением, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана якобы были уничтожены.Тем временем, расходы США на операцию против Ирана, по неофициальным данным портала, уже превысили 100 миллиардов, хотя сам Пентагон точных цифр не озвучивает.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп