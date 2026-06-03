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СМИ: Рим внезапно занял жесткую позицию по отношению к Киеву - 03.06.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Рим внезапно занял жесткую позицию по отношению к Киеву
СМИ: Рим внезапно занял жесткую позицию по отношению к Киеву - 03.06.2026, ПРАЙМ
СМИ: Рим внезапно занял жесткую позицию по отношению к Киеву
Итальянское правительство неожиданно начало мешать Киеву ускорить процесс вступления в Европейский союз, сообщает газета La Repubblica."После того, как <…>... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:16+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Итальянское правительство неожиданно начало мешать Киеву ускорить процесс вступления в Европейский союз, сообщает газета La Repubblica."После того, как &lt;…&gt; (Италия. — Прим. ред.) последние четыре года поддерживала вступление (Украины. — Прим. ред.) в ЕС, несколько строк в заявлении Лиги поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил. А вчера, что гораздо тревожнее, министр (Обороны Гидо — Прим. ред.) Крозето фактически исключил возможность членства (Украины — Прим. ред.), назвав этот вопрос "слишком сложным".Газета отмечает, что в Италии, а также в ряде других стран ЕС, усиливается мнение о том, что Украина пока не готова стать частью союза, так как должна решить собственные внутренние задачи."Вступление крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 странам", —отмечается в материале.На прошлой неделе политическая партия "Лига Севера" в Италии выпустила заявление, в котором она выразила протест против возможного вступления Украины в Европейский союз. В заявлении подчеркивалось, что помимо отсутствия необходимых условий для вступления, что характерно и для других стран, включение Киева в союз может иметь значительные экономические и социальные последствия для ЕС.Владимир Зеленский ранее заявлял о желании видеть Украину в составе ЕС к 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам, и настаивали на проведении значительных реформ как обязательного условия для начала обсуждения членства. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что страны Евросоюза пока не готовы назвать Украине точную дату вступления в блок. Некоторые европейские государства также противятся присоединению Украины к ЕС.Дипломаты стран ЕС окончательно определят свою позицию по вопросу открытия первого этапа переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии к концу недели, после того как Киев представит свои планы реформ и решения по вопросу национальных меньшинств, как сообщила газета Politico.ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в июне 2022 года. Это решение носило в основном символический характер, с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины.
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мировая экономика, общество , украина, киев, италия, владимир зеленский, кая каллас, ес, politico
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, ИТАЛИЯ, Владимир Зеленский, Кая Каллас, ЕС, Politico
06:16 03.06.2026
 
СМИ: Рим внезапно занял жесткую позицию по отношению к Киеву

La Repubblica: Италия начала активно тормозить попытки Украины вступить в ЕС

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Страны мира. Италия. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Итальянское правительство неожиданно начало мешать Киеву ускорить процесс вступления в Европейский союз, сообщает газета La Repubblica.

"После того, как <…> (Италия. — Прим. ред.) последние четыре года поддерживала вступление (Украины. — Прим. ред.) в ЕС, несколько строк в заявлении Лиги поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил. А вчера, что гораздо тревожнее, министр (Обороны Гидо — Прим. ред.) Крозето фактически исключил возможность членства (Украины — Прим. ред.), назвав этот вопрос "слишком сложным".
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Газета отмечает, что в Италии, а также в ряде других стран ЕС, усиливается мнение о том, что Украина пока не готова стать частью союза, так как должна решить собственные внутренние задачи.

"Вступление крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 странам", —отмечается в материале.

На прошлой неделе политическая партия "Лига Севера" в Италии выпустила заявление, в котором она выразила протест против возможного вступления Украины в Европейский союз. В заявлении подчеркивалось, что помимо отсутствия необходимых условий для вступления, что характерно и для других стран, включение Киева в союз может иметь значительные экономические и социальные последствия для ЕС.
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Владимир Зеленский ранее заявлял о желании видеть Украину в составе ЕС к 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам, и настаивали на проведении значительных реформ как обязательного условия для начала обсуждения членства. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что страны Евросоюза пока не готовы назвать Украине точную дату вступления в блок. Некоторые европейские государства также противятся присоединению Украины к ЕС.

Дипломаты стран ЕС окончательно определят свою позицию по вопросу открытия первого этапа переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии к концу недели, после того как Киев представит свои планы реформ и решения по вопросу национальных меньшинств, как сообщила газета Politico.

ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в июне 2022 года. Это решение носило в основном символический характер, с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевИТАЛИЯВладимир ЗеленскийКая КалласЕСPolitico
 
 
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