"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского
Профессор Орсини: агрессия Киева в адрес Минска станет для Зеленского концом
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Профессор социологии римского университета Luiss, Алессандро Орсини, выразил мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano, что агрессивная риторика Киева по отношению к Белоруссии может иметь серьезные последствия для Владимира Зеленского.
"В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском", — сказал он.
"В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что если Зеленский не изменит свою позицию, последствия его действий могут быть непредсказуемыми и даже спровоцировать открытие нового фронта.
"Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", — пояснил Орсини.
В начале мая Зеленский сделал несколько заявлений о готовящемся наступлении на Киев с белорусской стороны и распорядился усилить давление на Минск. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал, что такие заявления лишь усиливают напряженность и провоцируют продолжение конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на обвинения из Киева, предложил провести встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД воздержался от приглашения белорусского лидера в Киев.
"Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", — пояснил Орсини.
В начале мая Зеленский сделал несколько заявлений о готовящемся наступлении на Киев с белорусской стороны и распорядился усилить давление на Минск. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал, что такие заявления лишь усиливают напряженность и провоцируют продолжение конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на обвинения из Киева, предложил провести встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД воздержался от приглашения белорусского лидера в Киев.