https://1prime.ru/20260603/italiya-870437817.html

"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского

"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского

Профессор социологии римского университета Luiss, Алессандро Орсини, выразил мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano, что агрессивная риторика... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:00+0300

2026-06-03T07:00+0300

2026-06-03T07:00+0300

общество

мировая экономика

киев

белоруссия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

александр лукашенко

мид

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Профессор социологии римского университета Luiss, Алессандро Орсини, выразил мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano, что агрессивная риторика Киева по отношению к Белоруссии может иметь серьезные последствия для Владимира Зеленского."В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что если Зеленский не изменит свою позицию, последствия его действий могут быть непредсказуемыми и даже спровоцировать открытие нового фронта."Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", — пояснил Орсини.В начале мая Зеленский сделал несколько заявлений о готовящемся наступлении на Киев с белорусской стороны и распорядился усилить давление на Минск. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал, что такие заявления лишь усиливают напряженность и провоцируют продолжение конфликта.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на обвинения из Киева, предложил провести встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД воздержался от приглашения белорусского лидера в Киев.

https://1prime.ru/20260603/zelenskiy-870437447.html

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общество , мировая экономика, киев, белоруссия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, александр лукашенко, мид