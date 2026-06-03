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"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
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"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского
"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского
Профессор социологии римского университета Luiss, Алессандро Орсини, выразил мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano, что агрессивная риторика... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:00+0300
2026-06-03T07:00+0300
общество
мировая экономика
киев
белоруссия
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Профессор социологии римского университета Luiss, Алессандро Орсини, выразил мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano, что агрессивная риторика Киева по отношению к Белоруссии может иметь серьезные последствия для Владимира Зеленского."В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что если Зеленский не изменит свою позицию, последствия его действий могут быть непредсказуемыми и даже спровоцировать открытие нового фронта."Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", — пояснил Орсини.В начале мая Зеленский сделал несколько заявлений о готовящемся наступлении на Киев с белорусской стороны и распорядился усилить давление на Минск. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал, что такие заявления лишь усиливают напряженность и провоцируют продолжение конфликта.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на обвинения из Киева, предложил провести встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД воздержался от приглашения белорусского лидера в Киев.
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общество , мировая экономика, киев, белоруссия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, александр лукашенко, мид
Общество , Мировая экономика, Киев, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, МИД
07:00 03.06.2026
 
"Прорвать фронт": в ЕС запаниковали после угроз Зеленского

Профессор Орсини: агрессия Киева в адрес Минска станет для Зеленского концом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Профессор социологии римского университета Luiss, Алессандро Орсини, выразил мнение в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano, что агрессивная риторика Киева по отношению к Белоруссии может иметь серьезные последствия для Владимира Зеленского.

"В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском", — сказал он.
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Эксперт подчеркнул, что если Зеленский не изменит свою позицию, последствия его действий могут быть непредсказуемыми и даже спровоцировать открытие нового фронта.

"Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", — пояснил Орсини.

В начале мая Зеленский сделал несколько заявлений о готовящемся наступлении на Киев с белорусской стороны и распорядился усилить давление на Минск. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал, что такие заявления лишь усиливают напряженность и провоцируют продолжение конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на обвинения из Киева, предложил провести встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД воздержался от приглашения белорусского лидера в Киев.
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