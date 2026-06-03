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Юрист рассказала, как установить самозапрет на азартные игры - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказала, как установить самозапрет на азартные игры
Юрист рассказала, как установить самозапрет на азартные игры - 03.06.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, как установить самозапрет на азартные игры
Граждане, желающие установить самозапрет на участие в азартных играх, могут подать соответствующее заявление через госуслуги или МФЦ, минимальный срок... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T01:28+0300
2026-06-03T01:28+0300
общество
экономика
рэу им. г.в.плеханова
минфин рф
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Граждане, желающие установить самозапрет на участие в азартных играх, могут подать соответствующее заявление через госуслуги или МФЦ, минимальный срок самозапрета составляет один год, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова. Минфин России ранее подготовил приказ, которым утверждается порядок ведения перечня физлиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Этот перечень с 1 сентября будет вести публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр". Туда для установления самозапрета физлица должны направить заявление о включении в этот перечень со всеми необходимыми данными. "Включить себя в перечень можно путем подачи заявления через портал госуслуг или МФЦ. Минимальный срок самоограничения — один год. Исключить себя из перечня можно только по истечении установленного в заявлении срока или при подаче отдельного заявления об исключении (с соблюдением установленных сроков), - рассказала Леонова. Таким образом, гражданин может добровольно ограничить свое участие в азартных играх, чтобы избежать проблем, связанных с игровой зависимостью (лудоманией), пояснила она. Информация в перечне обновляется ежедневно. "Доступ к перечню имеют только организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти", - добавила Леонова.
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192
40
192
40
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общество , рэу им. г.в.плеханова, минфин рф, минфин
Общество , Экономика, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Минфин РФ, Минфин
01:28 03.06.2026
 
Юрист рассказала, как установить самозапрет на азартные игры

Юрист Леонова: самозапрет на азартные игры можно установить через госуслуги или МФЦ

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Граждане, желающие установить самозапрет на участие в азартных играх, могут подать соответствующее заявление через госуслуги или МФЦ, минимальный срок самозапрета составляет один год, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Минфин России ранее подготовил приказ, которым утверждается порядок ведения перечня физлиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Этот перечень с 1 сентября будет вести публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр". Туда для установления самозапрета физлица должны направить заявление о включении в этот перечень со всеми необходимыми данными.
"Включить себя в перечень можно путем подачи заявления через портал госуслуг или МФЦ. Минимальный срок самоограничения — один год. Исключить себя из перечня можно только по истечении установленного в заявлении срока или при подаче отдельного заявления об исключении (с соблюдением установленных сроков), - рассказала Леонова.
Таким образом, гражданин может добровольно ограничить свое участие в азартных играх, чтобы избежать проблем, связанных с игровой зависимостью (лудоманией), пояснила она.
Информация в перечне обновляется ежедневно. "Доступ к перечню имеют только организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти", - добавила Леонова.
 
ЭкономикаОбществоРЭУ им. Г.В.ПлехановаМинфин РФМинфин
 
 
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