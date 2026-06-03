https://1prime.ru/20260603/kaliningrad-870435384.html
В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов
В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов - 03.06.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов
Возможны корректировки в расписании в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, сообщает Росавиация. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T04:02+0300
2026-06-03T04:02+0300
2026-06-03T04:02+0300
бизнес
калининград
ленинградская область
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870435384.jpg?1780448556
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Возможны корректировки в расписании в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, сообщает Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
калининград
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калининград, ленинградская область, росавиация
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, Ленинградская область, Росавиация
В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов
Росавиация: в аэропорту Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти