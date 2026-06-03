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В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов - 03.06.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Возможны корректировки в расписании в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, сообщает Росавиация. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T04:02+0300

2026-06-03T04:02+0300

2026-06-03T04:02+0300

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калининград

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росавиация

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Возможны корректировки в расписании в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, сообщает Росавиация. "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

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