Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260603/kompleks-870437957.html
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья - 03.06.2026, ПРАЙМ
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:03+0300
2026-06-03T07:03+0300
энергетика
россия
экономика
амурский гхк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870437957.jpg?1780459432
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в пресс-службе Амурского ГХК. "Прием первого углеводородного сырья и запуск факельных систем - это момент, отделяющий этап строительно-монтажных работ от непосредственного оживления завода. Мы вступаем в самый ответственный период пусконаладки, приближающий нас к получению первых амурских полимеров", – приводятся в сообщении слова генерального директора Амурского ГХК Сергея Сергеева. Комплекс перешел к финальной стадии подготовки технологических мощностей к вводу в эксплуатацию. На предприятии завершен комплекс предпусковых работ, осуществлен розжиг дежурных горелок факельной системы и начат прием первого углеводородного сырья на объекты паркового хранения общезаводского хозяйства. Инфраструктура предприятия полностью готова к технологическому процессу: завершены гидравлические испытания, пропарка, очистка и продувка азотом всех коллекторов и трубопроводов для обеспечения герметичности, проверены системы безопасности и противоаварийной защиты. Факельная система комплекса спроектирована по строгим международным экологическим стандартам. Ее задача - утилизация технологических сред в периоды пуска, остановки или обслуживания оборудования. Стабильное пламя на дежурных горелках гарантирует мгновенное и полное сгорание любых сбросов газов. Для контроля экологической обстановки в зоне влияния предприятия развернута многоуровневая система мониторинга. Все данные транслируются в контролирующие органы. Пусконаладочные работы на ключевых установках продолжатся по графику. Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию и получение первой продукции запланированы на третий квартал 2026 года, добавили в пресс-службе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, амурский гхк
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Амурский ГХК
07:03 03.06.2026
 
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья

Амурский ГХК начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в пресс-службе Амурского ГХК.
"Прием первого углеводородного сырья и запуск факельных систем - это момент, отделяющий этап строительно-монтажных работ от непосредственного оживления завода. Мы вступаем в самый ответственный период пусконаладки, приближающий нас к получению первых амурских полимеров", – приводятся в сообщении слова генерального директора Амурского ГХК Сергея Сергеева.
Комплекс перешел к финальной стадии подготовки технологических мощностей к вводу в эксплуатацию. На предприятии завершен комплекс предпусковых работ, осуществлен розжиг дежурных горелок факельной системы и начат прием первого углеводородного сырья на объекты паркового хранения общезаводского хозяйства.
Инфраструктура предприятия полностью готова к технологическому процессу: завершены гидравлические испытания, пропарка, очистка и продувка азотом всех коллекторов и трубопроводов для обеспечения герметичности, проверены системы безопасности и противоаварийной защиты.
Факельная система комплекса спроектирована по строгим международным экологическим стандартам. Ее задача - утилизация технологических сред в периоды пуска, остановки или обслуживания оборудования. Стабильное пламя на дежурных горелках гарантирует мгновенное и полное сгорание любых сбросов газов.
Для контроля экологической обстановки в зоне влияния предприятия развернута многоуровневая система мониторинга. Все данные транслируются в контролирующие органы.
Пусконаладочные работы на ключевых установках продолжатся по графику. Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию и получение первой продукции запланированы на третий квартал 2026 года, добавили в пресс-службе.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯАмурский ГХК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала