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Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья - 03.06.2026, ПРАЙМ
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:03+0300
2026-06-03T07:03+0300
2026-06-03T07:03+0300
энергетика
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амурский гхк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в пресс-службе Амурского ГХК.
"Прием первого углеводородного сырья и запуск факельных систем - это момент, отделяющий этап строительно-монтажных работ от непосредственного оживления завода. Мы вступаем в самый ответственный период пусконаладки, приближающий нас к получению первых амурских полимеров", – приводятся в сообщении слова генерального директора Амурского ГХК Сергея Сергеева.
Комплекс перешел к финальной стадии подготовки технологических мощностей к вводу в эксплуатацию. На предприятии завершен комплекс предпусковых работ, осуществлен розжиг дежурных горелок факельной системы и начат прием первого углеводородного сырья на объекты паркового хранения общезаводского хозяйства.
Инфраструктура предприятия полностью готова к технологическому процессу: завершены гидравлические испытания, пропарка, очистка и продувка азотом всех коллекторов и трубопроводов для обеспечения герметичности, проверены системы безопасности и противоаварийной защиты.
Факельная система комплекса спроектирована по строгим международным экологическим стандартам. Ее задача - утилизация технологических сред в периоды пуска, остановки или обслуживания оборудования. Стабильное пламя на дежурных горелках гарантирует мгновенное и полное сгорание любых сбросов газов.
Для контроля экологической обстановки в зоне влияния предприятия развернута многоуровневая система мониторинга. Все данные транслируются в контролирующие органы.
Пусконаладочные работы на ключевых установках продолжатся по графику. Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию и получение первой продукции запланированы на третий квартал 2026 года, добавили в пресс-службе.
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россия, амурский гхк
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Амурский ГХК
Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья
Амурский ГХК начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в пресс-службе Амурского ГХК.
"Прием первого углеводородного сырья и запуск факельных систем - это момент, отделяющий этап строительно-монтажных работ от непосредственного оживления завода. Мы вступаем в самый ответственный период пусконаладки, приближающий нас к получению первых амурских полимеров", – приводятся в сообщении слова генерального директора Амурского ГХК Сергея Сергеева.
Комплекс перешел к финальной стадии подготовки технологических мощностей к вводу в эксплуатацию. На предприятии завершен комплекс предпусковых работ, осуществлен розжиг дежурных горелок факельной системы и начат прием первого углеводородного сырья на объекты паркового хранения общезаводского хозяйства.
Инфраструктура предприятия полностью готова к технологическому процессу: завершены гидравлические испытания, пропарка, очистка и продувка азотом всех коллекторов и трубопроводов для обеспечения герметичности, проверены системы безопасности и противоаварийной защиты.
Факельная система комплекса спроектирована по строгим международным экологическим стандартам. Ее задача - утилизация технологических сред в периоды пуска, остановки или обслуживания оборудования. Стабильное пламя на дежурных горелках гарантирует мгновенное и полное сгорание любых сбросов газов.
Для контроля экологической обстановки в зоне влияния предприятия развернута многоуровневая система мониторинга. Все данные транслируются в контролирующие органы.
Пусконаладочные работы на ключевых установках продолжатся по графику. Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию и получение первой продукции запланированы на третий квартал 2026 года, добавили в пресс-службе.