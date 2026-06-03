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Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья

Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья - 03.06.2026, ПРАЙМ

Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья

Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:03+0300

2026-06-03T07:03+0300

2026-06-03T07:03+0300

энергетика

россия

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амурский гхк

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс начал прием первого углеводородного сырья и запуск факельной системы в рамках подготовки к пусконаладочным работам, сообщили в пресс-службе Амурского ГХК. "Прием первого углеводородного сырья и запуск факельных систем - это момент, отделяющий этап строительно-монтажных работ от непосредственного оживления завода. Мы вступаем в самый ответственный период пусконаладки, приближающий нас к получению первых амурских полимеров", – приводятся в сообщении слова генерального директора Амурского ГХК Сергея Сергеева. Комплекс перешел к финальной стадии подготовки технологических мощностей к вводу в эксплуатацию. На предприятии завершен комплекс предпусковых работ, осуществлен розжиг дежурных горелок факельной системы и начат прием первого углеводородного сырья на объекты паркового хранения общезаводского хозяйства. Инфраструктура предприятия полностью готова к технологическому процессу: завершены гидравлические испытания, пропарка, очистка и продувка азотом всех коллекторов и трубопроводов для обеспечения герметичности, проверены системы безопасности и противоаварийной защиты. Факельная система комплекса спроектирована по строгим международным экологическим стандартам. Ее задача - утилизация технологических сред в периоды пуска, остановки или обслуживания оборудования. Стабильное пламя на дежурных горелках гарантирует мгновенное и полное сгорание любых сбросов газов. Для контроля экологической обстановки в зоне влияния предприятия развернута многоуровневая система мониторинга. Все данные транслируются в контролирующие органы. Пусконаладочные работы на ключевых установках продолжатся по графику. Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию и получение первой продукции запланированы на третий квартал 2026 года, добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, амурский гхк