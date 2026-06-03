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Козлов назвал Сибирь и Дальний Восток наименее изученными территориями - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Козлов назвал Сибирь и Дальний Восток наименее изученными территориями
Козлов назвал Сибирь и Дальний Восток наименее изученными территориями - 03.06.2026, ПРАЙМ
Козлов назвал Сибирь и Дальний Восток наименее изученными территориями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии, поэтому именно там ведутся... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T05:48+0300
2026-06-03T05:48+0300
экономика
россия
дальний восток
александр козлов
минприроды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии, поэтому именно там ведутся работы в рамках второго этапа проекта "Геология: Возрождение легенды", сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ. "Наименее изученные территории – это Сибирь и Дальний Восток. Именно поэтому федеральный проект "Геология: возрождение легенды" нацелен на эти регионы. Здесь сосредоточена сейчас большая часть работ по среднемасштабной геологической съемке", - сказал он. Министр отметил, что степень изученности мелкомасштабной геологической съемкой (1:1000 000) России составляет 100%. "То есть "миллионкой" покрыта вся страна", - подчеркнул он. Теперь стоит задача нарастить объемы среднемасштабной геологической съемки (1:200 000). Сейчас в среднем по стране это 25,7%, где-то существенно больше, отметил Козлов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, дальний восток, александр козлов, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Александр Козлов, Минприроды
05:48 03.06.2026
 
Козлов назвал Сибирь и Дальний Восток наименее изученными территориями

Глава Минприроды Козлов: Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии, поэтому именно там ведутся работы в рамках второго этапа проекта "Геология: Возрождение легенды", сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.
"Наименее изученные территории – это Сибирь и Дальний Восток. Именно поэтому федеральный проект "Геология: возрождение легенды" нацелен на эти регионы. Здесь сосредоточена сейчас большая часть работ по среднемасштабной геологической съемке", - сказал он.
Министр отметил, что степень изученности мелкомасштабной геологической съемкой (1:1000 000) России составляет 100%.
"То есть "миллионкой" покрыта вся страна", - подчеркнул он.
Теперь стоит задача нарастить объемы среднемасштабной геологической съемки (1:200 000). Сейчас в среднем по стране это 25,7%, где-то существенно больше, отметил Козлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокАлександр КозловМинприроды
 
 
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