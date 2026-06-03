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"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников

"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки,... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T04:26+0300

2026-06-03T04:26+0300

2026-06-03T04:26+0300

технологии

экономика

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ближний восток

северная африка

интерпол

лаборатория касперского

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки, рассказала РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2026 вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Мы продолжаем сотрудничать с Интерполом. Буквально на днях мы помогли своими инструментами киберразведки в регионах Ближнего Востока и Северной Африки предотвратить кибератаки. Результатом операции было то, что более 200 человек было арестовано в рамках борьбы с незаконной деятельностью в регионе", - сообщила она. Топ-менеджер отметила, что в расследовании были задействованы представители из 13 стран. На данный момент еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений. По словам Кулашовой, злоумышленники использовали фишинговые, сложные схемы, направленные на похищение большого количества денежных средств граждан. "Это имеет большой социальный эффект", - добавила она. Вице-президент рассказала, что компания помогала в операции своими инструментами киберразведки, оснащала техническими данными представителей Интерпола по наиболее вероятным векторам кибератак, которые производились. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

ближний восток

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технологии, финансы, ближний восток, северная африка, интерпол, лаборатория касперского, снг