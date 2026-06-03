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"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников
"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников - 03.06.2026, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T04:26+0300
2026-06-03T04:26+0300
2026-06-03T04:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки, рассказала РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2026 вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
"Мы продолжаем сотрудничать с Интерполом. Буквально на днях мы помогли своими инструментами киберразведки в регионах Ближнего Востока и Северной Африки предотвратить кибератаки. Результатом операции было то, что более 200 человек было арестовано в рамках борьбы с незаконной деятельностью в регионе", - сообщила она.
Топ-менеджер отметила, что в расследовании были задействованы представители из 13 стран. На данный момент еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений.
По словам Кулашовой, злоумышленники использовали фишинговые, сложные схемы, направленные на похищение большого количества денежных средств граждан. "Это имеет большой социальный эффект", - добавила она.
Вице-президент рассказала, что компания помогала в операции своими инструментами киберразведки, оснащала техническими данными представителей Интерпола по наиболее вероятным векторам кибератак, которые производились.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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технологии, финансы, ближний восток, северная африка, интерпол, лаборатория касперского, снг
Технологии, Экономика, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Интерпол, Лаборатория Касперского, СНГ
"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать киберпреступников
"Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки, рассказала РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2026 вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
"Мы продолжаем сотрудничать с Интерполом. Буквально на днях мы помогли своими инструментами киберразведки в регионах Ближнего Востока и Северной Африки предотвратить кибератаки. Результатом операции было то, что более 200 человек было арестовано в рамках борьбы с незаконной деятельностью в регионе", - сообщила она.
Топ-менеджер отметила, что в расследовании были задействованы представители из 13 стран. На данный момент еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений.
По словам Кулашовой, злоумышленники использовали фишинговые, сложные схемы, направленные на похищение большого количества денежных средств граждан. "Это имеет большой социальный эффект", - добавила она.
Вице-президент рассказала, что компания помогала в операции своими инструментами киберразведки, оснащала техническими данными представителей Интерпола по наиболее вероятным векторам кибератак, которые производились.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.