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Логист рассказал о трансформации рынка "доставки за 15 минут"

Логист рассказал о трансформации рынка "доставки за 15 минут" - 03.06.2026, ПРАЙМ

Логист рассказал о трансформации рынка "доставки за 15 минут"

Сверхбыстрая доставка, с помощью которой маркетплейсы ранее активно привлекали покупателей, уступает место более долгой из-за роста расходов на перевозки и... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T08:34+0300

2026-06-03T08:34+0300

2026-06-03T08:34+0300

бизнес

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Сверхбыстрая доставка, с помощью которой маркетплейсы ранее активно привлекали покупателей, уступает место более долгой из-за роста расходов на перевозки и хранение товаров, сообщил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. "Сверхбыстрая доставка, с помощью которой маркетплейсы активно привлекали покупателей, постепенно уступает место более рациональному формату. Если раньше онлайн-площадки обычно предлагали доставку товара "день в день" или максимум на следующий день, то сегодня сроки все чаще увеличиваются до двух–трех суток. Это не временное явление, а закономерный этап развития рынка e-commerce", - говорит эксперт. По его словам, ранее маркетплейсы конкурировали прежде всего скоростью, зачастую не учитывая реальную стоимость столь агрессивной логистики. "Однако рост расходов на транспортировку, хранение и операционные процессы сделал прежнюю модель экономически невыгодной. В результате онлайн-платформы начали пересматривать подход и постепенно увеличивать сроки доставки, стремясь сократить издержки и выстроить более устойчивую систему. Сегодня все чаще формируется модель, при которой цена зависит от срочности: доставка на завтра обходится дороже, а через несколько дней — дешевле. Покупатели готовы мириться с более гибкими сроками ради экономии", - рассказал Васканян. Он отметил еще один тренд - рост популярности заказов продукции у зарубежных производителей. Васканян объяснил, что в таких случаях ожидание растягивается на несколько недель, зато стоимость этих товаров зачастую оказывается заметно ниже, чем на местном рынке. "Логистика становится более "плотной": маркетплейсы стремятся максимально загружать транспорт и сокращать количество рейсов. Если раньше машины отправлялись практически ежедневно ради ускоренной доставки, то теперь отправка может происходить реже, но с полной загрузкой. Такой подход позволяет уменьшить число пустых рейсов и оптимизировать расходы", - пояснил логист. Васканян предположил, что в перспективе главным конкурентным преимуществом станет умение грамотно управлять скоростью и стоимостью доставки, чтобы предлагать потребителям наиболее комфортные условия.

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бизнес