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В "Максе" появится бесконтактная оплата
В "Максе" появится бесконтактная оплата - 03.06.2026, ПРАЙМ
В "Максе" появится бесконтактная оплата
Бесконтактная оплата будет доступна в национальной платформе "Макс", сервис будет интегрирован в формате мини-приложения и защищен биометрией пользователя,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:06+0300
2026-06-03T12:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата будет доступна в национальной платформе "Макс", сервис будет интегрирован в формате мини-приложения и защищен биометрией пользователя, рассказала пресс-служба платформы. "Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор "Макса" Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый сервис позволит совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции будет достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей. Для пользовательского перевода необходимо выбрать контакт или ввести номер телефона, указать сумму и нажать кнопку "Перевод". Все платежные операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и центра безопасности "Макс". Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием СБП на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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технологии, нспк, макс, мессенджеры, бизнес
Технологии, НСПК, МАКС, мессенджеры, Бизнес
В "Максе" появится бесконтактная оплата
Бесконтактная оплата в формате мини-приложения появится в национальной платформе "Макс"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата будет доступна в национальной платформе "Макс", сервис будет интегрирован в формате мини-приложения и защищен биометрией пользователя, рассказала пресс-служба платформы.
"Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК
Дмитрий Дубынин и генеральный директор "Макса" Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый сервис позволит совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции будет достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей.
Для пользовательского перевода необходимо выбрать контакт или ввести номер телефона, указать сумму и нажать кнопку "Перевод". Все платежные операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и центра безопасности "Макс".
Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием СБП на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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