Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Максе" появится бесконтактная оплата - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/maks-870447587.html
В "Максе" появится бесконтактная оплата
В "Максе" появится бесконтактная оплата - 03.06.2026, ПРАЙМ
В "Максе" появится бесконтактная оплата
Бесконтактная оплата будет доступна в национальной платформе "Макс", сервис будет интегрирован в формате мини-приложения и защищен биометрией пользователя,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:06+0300
2026-06-03T12:06+0300
технологии
нспк
макс
мессенджеры
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_9b5b9f805c8b6cd38901000f5a0216eb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата будет доступна в национальной платформе "Макс", сервис будет интегрирован в формате мини-приложения и защищен биометрией пользователя, рассказала пресс-служба платформы. "Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор "Макса" Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый сервис позволит совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции будет достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей. Для пользовательского перевода необходимо выбрать контакт или ввести номер телефона, указать сумму и нажать кнопку "Перевод". Все платежные операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и центра безопасности "Макс". Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием СБП на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260603/wildberries-870446950.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1fafd93221f96256e546941b65f6a3ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, нспк, макс, мессенджеры, бизнес
Технологии, НСПК, МАКС, мессенджеры, Бизнес
12:06 03.06.2026
 
В "Максе" появится бесконтактная оплата

Бесконтактная оплата в формате мини-приложения появится в национальной платформе "Макс"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата будет доступна в национальной платформе "Макс", сервис будет интегрирован в формате мини-приложения и защищен биометрией пользователя, рассказала пресс-служба платформы.
"Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор "Макса" Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый сервис позволит совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции будет достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей.
Для пользовательского перевода необходимо выбрать контакт или ввести номер телефона, указать сумму и нажать кнопку "Перевод". Все платежные операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и центра безопасности "Макс".
Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием СБП на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер
11:46
 
ТехнологииНСПКМАКСмессенджерыБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала