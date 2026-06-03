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Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета" - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета"
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета"
Первый коммерческие поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" начнутся после завершения программы сертификации данной машины, рассказал первый... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:37+0300
2026-06-03T00:37+0300
бизнес
промышленность
россия
денис мантуров
антон алиханов
минпромторг
ка-62
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Первый коммерческие поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" начнутся после завершения программы сертификации данной машины, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Программу сертификации "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, после чего начнутся первые коммерческие поставки", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". Мантуров отметил, что приоритетом в авиационной отрасли является получение сертификата на пассажирский самолет Ил-114-300, потом "Суперджет", далее несколько вертолетов, и затем МС-21. При этом сейчас на стадии сертификации одновременно находятся несколько типов судов: "Суперджет", Ил-114-300, МС-21, а также вертолеты Ка-62, "Ансат", Ми-34, Ми-171А3. Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал, что планы по сертификации полностью импортозамещенного самолета Superjet-100 на текущий год сохраняются. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов Superjet-100 из 42 законтрактованных. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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бизнес, промышленность, россия, денис мантуров, антон алиханов, минпромторг, ка-62
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Минпромторг, Ка-62
00:37 03.06.2026
 
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета"

Мантуров: первые коммерческие поставки "Суперджета" начнутся после сертификации

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Первый коммерческие поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" начнутся после завершения программы сертификации данной машины, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Программу сертификации "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, после чего начнутся первые коммерческие поставки", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Мантуров отметил, что приоритетом в авиационной отрасли является получение сертификата на пассажирский самолет Ил-114-300, потом "Суперджет", далее несколько вертолетов, и затем МС-21. При этом сейчас на стадии сертификации одновременно находятся несколько типов судов: "Суперджет", Ил-114-300, МС-21, а также вертолеты Ка-62, "Ансат", Ми-34, Ми-171А3.
Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал, что планы по сертификации полностью импортозамещенного самолета Superjet-100 на текущий год сохраняются. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов Superjet-100 из 42 законтрактованных.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯДенис МантуровАнтон АлихановМинпромторгКа-62
 
 
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