https://1prime.ru/20260603/manturov-870432039.html

Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета"

Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета" - 03.06.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки "Суперджета"

Первый коммерческие поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" начнутся после завершения программы сертификации данной машины, рассказал первый... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:37+0300

2026-06-03T00:37+0300

2026-06-03T00:37+0300

бизнес

промышленность

россия

денис мантуров

антон алиханов

минпромторг

ка-62

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870432039.jpg?1780436220

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Первый коммерческие поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" начнутся после завершения программы сертификации данной машины, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Программу сертификации "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, после чего начнутся первые коммерческие поставки", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". Мантуров отметил, что приоритетом в авиационной отрасли является получение сертификата на пассажирский самолет Ил-114-300, потом "Суперджет", далее несколько вертолетов, и затем МС-21. При этом сейчас на стадии сертификации одновременно находятся несколько типов судов: "Суперджет", Ил-114-300, МС-21, а также вертолеты Ка-62, "Ансат", Ми-34, Ми-171А3. Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал, что планы по сертификации полностью импортозамещенного самолета Superjet-100 на текущий год сохраняются. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов Superjet-100 из 42 законтрактованных. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, денис мантуров, антон алиханов, минпромторг, ка-62