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Мантуров рассказал о планах по укороченной версии МС-21 - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о планах по укороченной версии МС-21
Мантуров рассказал о планах по укороченной версии МС-21 - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по укороченной версии МС-21
Самолет МС-21, как ожидается, получит версию в укороченном варианте после 2028 года и составит прямую конкуренцию борту Airbus A320, рассказал первый... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:40+0300
2026-06-03T00:40+0300
бизнес
россия
денис мантуров
сергей чемезов
антон алиханов
ростех
аэрофлот
минпромторг
a320neo
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Самолет МС-21, как ожидается, получит версию в укороченном варианте после 2028 года и составит прямую конкуренцию борту Airbus A320, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Что касается МС-21, мы все-таки приняли решение делать также его короткую версию - минус две секции. После 2028 года он уже будет представлен в обновленном облике. Самолет будет прямым конкурентом А320, такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". В ноябре 2025 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот". В июле глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что министерство планирует в 2026 году запустить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченной версии самолета МС-21 и новому широкофюзеляжному самолету.
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бизнес, россия, денис мантуров, сергей чемезов, антон алиханов, ростех, аэрофлот, минпромторг, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Сергей Чемезов, Антон Алиханов, Ростех, Аэрофлот, Минпромторг, A320neo
00:40 03.06.2026
 
Мантуров рассказал о планах по укороченной версии МС-21

Мантуров: МС-21 получит версию в укороченном варианте после 2028 года

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Самолет МС-21, как ожидается, получит версию в укороченном варианте после 2028 года и составит прямую конкуренцию борту Airbus A320, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Что касается МС-21, мы все-таки приняли решение делать также его короткую версию - минус две секции. После 2028 года он уже будет представлен в обновленном облике. Самолет будет прямым конкурентом А320, такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
В ноябре 2025 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот". В июле глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что министерство планирует в 2026 году запустить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченной версии самолета МС-21 и новому широкофюзеляжному самолету.
 
БизнесРОССИЯДенис МантуровСергей ЧемезовАнтон АлихановРостехАэрофлотМинпромторгA320neo
 
 
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