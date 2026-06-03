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Мантуров рассказал о программе развития авиаотрасли

Мантуров рассказал о программе развития авиаотрасли - 03.06.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о программе развития авиаотрасли

Актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:46+0300

2026-06-03T00:46+0300

2026-06-03T00:46+0300

бизнес

россия

экономика

рф

денис мантуров

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Ожидаем, что актуализированная программа появится до конца текущего года", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", говоря об обновлении комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА). В конце прошлого года Мантуров сообщал, что КПГА России будет обновляться после получения отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года. Отдельный ее блок посвящен выпуску авиационных двигателей для всей линейки российских гражданских воздушных судов.

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бизнес, россия, рф, денис мантуров